سازمان ملل مانع بروز بحرانی دیگر در خاورمیانه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام تهدیدهای روز افزون آمریکا علیه تهران به بهانه تلاش جمهوری اسلامی ایران برای تولید سلاح های هسته ای را گزافه گویی و فرافکنی حاکمان کاخ سفید دانست واظهار داشت : ماجراجوییها و جنجال آفرینی های آمریکا علیرغم تصریحات مکرر سازمان بین المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، تنها بهانه ای برای پوشاندن مشکلات فزاینده داخل و دامن زدن به بحرانی دیگر در منطقه حساس و استراتژیک خاور میانه به منظور تسلط بر منابع حیاتی انرژی و همچنین اجرای طرح استکباری خاور میانه جدید می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این پیام آگاهی وتوجه هشیارانه مجلس ونزوئلا نسبت به خوی سلطه طلبی واهداف استکباری دولتمردان آمریکایی ستوده و خاطر نشان ساختند: امیدوارم جامعه بین المللی بویژه سازمان ملل متحد نیز همچنین نمایندگان مجلس ملی ونزوئلا احساس مسئولیت نموده و مانع از بروز بحرانی دیگر در خاورمیانه گردند.

مجلس ملی ونزوئلا طی بیانیه ای ضمن تاکید بر صلح امیز بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، تهدیدهای آمریکا علیه تهران را خط بزرگی برای صلح و امنیت جهانی خوانده و انگیزه آمریکا را از اینگونه تهدیدات ایجاد بحران های بین المللی به هدف بهره برداری از شرایط بحرانی دانستند.

در این بیانیه از طرح ایجاد خاور میانه جدید به عنوان طرحی امپریالیستی علیه استقلال کشورهای منطقه بویژه جمهوری اسلامی ایران، یاد شده وضمن هشدار به جامعه جهانی خطاب به دبیر کل سازمان ملل آمده است: ما از آقای بان کی سون می خواهیم اقدامات و تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از وقوع یک جنایت دیگر تروریسم دولتی توسط سیاستمداران کاخ سفید اتخاذ نماید.