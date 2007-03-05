کره شمالی قصد انصراف از برنامه های هسته ای خود را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، گری سیمور مدیر مطالعات شورای روابط خارجی آمریکا و کارشناس معتبر مسائل منع تکثیر در آستانه اولین دیدار گروه های کاری آمریکا و کره شمالی که روز دوشنبه قرار است در نیویورک برگزار گردد به خبرگزاری نووستی گفت : "متاسفانه در آینده نزدیک ما مجبوریم که با کره شمالی دارای سلاح هسته ای زندگی کنیم".

سیمور نتایج مذاکرات گروه شش جانبه میانجیگران بین المللی در پکن را غیر خوشبینانه ارزیابی می کند.

آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و کره جنوبی در این نشست به پیونگ یانگ در ازای توقف راکتور "یون بن" قول ارائه کمک های مالی به میزان بیش از 400 میلیون دلار و لغو تحریم ها را داده اند.

سیمور تاکید کرد که در توافق های انجام شده توقف مراکز تولید سلاح هسته ای دیده می شود اما بندی وجود ندارد که به انهدام همه تسلیحات (هسته ای) موجود اشاره کند.

این کارشناس و مشاور بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا گفت : " به نظر من بهتر است تا کره شمالی راکتور "یون بن" را متوقف سازد که از پلوتونیم جدید برای تولید سلاح هسته ای جلوگیری شود، اما فکر می کنم که کره شمالی قصد ندارد که از زرادخانه های هسته ای موجود خود انصراف دهد".

روز دوشنبه در نیویورک اولین دیدار گروه های کاری عادی سازی روابط میان کره شمالی و آمریکا آغاز بکارخواهد کرد.

نماینده آمریکا در این دیدار "کریستوفر هیل" دستیار وزیر امور خارجه و از سوی کره شمالی "کیم گی گوان" معاون وزیر امور خارجه در آنها شرکت می کند.

به اعتقاد کارشناسان انجام چنین دیداری بدون در نظر گرفتن نتایج آن پیشرفت بزرگی محسوب می شود اما نباید حل سریع اختلاف نظرات میان دو کشور را انتظار داشت.