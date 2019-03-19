آماده باش ۴۶۰ امدادگر برای کمک به مصدومان چهارشنبه آخر سال گیلان

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای خدمات رسانی به مصدومان احتمالی شب چهارشنبه آخر سال ۴۶۰ امدادگر در آماده باش کامل هستند، افزود: در شهرهای بزرگ ۴ آمبولانس در آماده باش هستند.

وی ضمن تأکید به خانواده برای مراقبت از فرزندان خود در این شب، گفت: مرخصی تمام نیروهای مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان گیلان برای این شب لغو شده است.

رئیس اورژانس گیلان در ادامه با اشاره به برخی حوادث رخ داده در این ماه، اظهار کرد: اسفند ماه امسال ۱۳ نفر بر اثر انفجار مواد محترقه آسیب جانی دیده اند که از خدمات اورژانس استفاده کردند.

اسدی با بیان اینکه در چهارشنبه آخر سال گذشته ۱۴۲ نفر در گیلان دچار آسیب دیدگی و سوختگی شدند، بیان کرد: این تعداد در مقایسه با سال قبل تر آن ۷ درصد کاهش یافته است که این به دلیل اطلاع رسانی صدا و سیما، رسانه و هوشیاری خانواده‌ها بوده است.