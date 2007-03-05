برگزاری آئین پایانی جشنواره تئاتر پلیس در تالار اصلی تئاتر شهر

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره تئاتر پلیس که از 12 اسفندماه در تهران آغاز شده بود صبح روز پنجشنبه با معرفی نفرات و گروههای برگزیده در رشتههای کارگردانی، نمایشنامهنویسی، طراحی صحنه و لباس، موسیقی، باریگری زن و مرد و ... به کار خود پایان می دهد.
در این دوره از جشنواره 28 گروه نمایشی آزاد و انتظامی در تالارهای مولوی، مهر، هنر و فرهنگسراهای بهمن، نور و ابن سینا نمایش هایشان را روی صحنه بردند. منیژه محامدی، سعید کشن فلاح و بهزاد فراهانی داوری آثار حاضر در بخش مسابقه نمایشهای صحنهای را بر عهده داشتند.
همچنین در بخش خیابانی جشنواره 9 گروه نمایشی حضور داشتند که آثار این بخش توسط محمود فرهنگ، شکرخدا گودرزی و حسن دولتآبادی مورد داوری قرار گرفته است.
آئین پایانی پنجمین جشنواره تئاتر پلیس ساعت 30/10 روز پنجشنبه 17 اسفندماه در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار میشود.
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