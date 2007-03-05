لزوم انجام مذاکرات بدون پیش شرط 1+5 با ایران / انتقاد از سرکشی های رژیم صهیونیستی در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کویت در این دیدار با ابراز خرسندی از گسترش روابط کشورهای منطقه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که تمام کشورهای منطقه بتوانند در سایه گفتگوها و روابط فی مابین در عرصه های مختلف به نتایج مثبتی نایل شوند.

رحیمی در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس جمهوری اسلامی ایران به این مقام کویتی، گفت: دیوان محاسبات ایران و کویت توانسته اند در پرتو گفتگوهای فی مابین به نتایج مثبتی در زمینه همکاری های مشترک نایل شوند.

دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و کویت در جریان سفر رحیمی به کویت، یادداشت همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، حسابرسی زیست محیطی و غیره امضا خواهند کرد.

شیخ ناصر محمد الصباح، نخست وزیر کویت نیز در دیدار با رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان با ستایش نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس درخصوص پرونده هسته ای ایران اظهار داشت: ما همواره در دیدار بامقامات اروپایی تاکید کرده ایم که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم تمامی کشورها است و لذا مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی ایران باید بدون هر گونه پیش شرطی ادامه یابد.

نخست وزیر کویت با انتقاد از سرکشی های رژیم صهیونیستی در جمع آوری کلاهک های اتمی، پرسید: چگونه است که فعالیت های هسته ای اسرائیل از سوی غربی ها نادیده گرفته می شود اما نسبت به فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران واکنش منفی نشان می دهند؟

برنامه دیگر رئیس کل دیوان محاسبات کشور حضور در محل مجلس امت کویت و دیدار با جاسم الخرافی، رئیس مجلس کویت بود.

رئیس مجلس کویت در این دیدار علاوه بر تاکید بر نقش مهم و برجسته جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ثبات منطقه ای، علاقمندی کویت به برقراری روابط ممتاز با کشورمان را مورد تاکید قرار داد و با توجه به شرایط حساس منطقه ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه در سایه همکاری تنگاتنگ با یکدیگر به ثبات و آرامش و پایدار در این منطقه استراتژیک دست یابند.