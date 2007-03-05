پیروزی برابر پاس بسیار مهم است / زمین ورزشگاه تختی بزرگترین مشکل ماست

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی درگفتگوبا خبرنگارمهرضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ملوان قبل ازآغازسال جدید سه دیدار حساس برابرتیمهای پاس، استقلال ومس کرمان پیش رو دارد که با کسب موفقیت دراین دیدارها ازانتهای جدول فاصله می گیرد.

وی ادامه داد: برای کسب نتیجه لازم دراین دیدارها، پس ازتعطیلات لیگ تمرینات خود را دربدترین شرایط جوی هم تعطیل نکردیم تا بازیکنان را درشرایط ایده آل حفظ کنیم. مطمئنا سه امتیاز دیداربا پاس می تواند سرآغازکسب موفقیت ما در 3 دیدار آینده باشد به همین دلیل پیروزی در این مسابقه برای ما بسیارمهم است.

احمدزاده همچنین درمورد زمین ورزشگاه تختی تاکید کرد: زمین ورزشگاه تختی بزرگترین مشکل ملوان است وما اولین شاکی ناهمواربودن زمین این ورزشگاه هستیم.

وی اضافه کرد: تمام تیمهای لیگ تنها یک بازی خود را دراین زمین برگزارمی کنند اما ما مجبوریم 15مسابقه خود را این ورزشگاه برگزارکنیم که همین موضوع عامل بازدارنده بزرگی برای بازیکنان ملوان محسوب می شود.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی درپایان گفت : تیم پاس که شرایط خوبی درجدول رده بندی ندارد برای پیروزی به انزلی می آید و این مسئله به نفع ماست ومی توانیم با ارائه بازی منطقی آنها را شکست دهیم.

تیم فوتبال ملوان دربازی عقب افتاده ازهفته بیستم رقابتهای لیگ برتردرساعت 15 فردا درورزشگاه تختی انزلی میزبان پاس تهران است.