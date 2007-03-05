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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۲۴

ثبت نام چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران آغاز شد

ثبت نام چهامین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که با حضور اساتید صاحب نظر داخلی و خارجی در روزهای 24 و 25 آبان 86 برگزار می شود ، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این کنفرانس که به منظور معرفی توانمندی ها و ظرفیت های صنعت روابط عمومی و دستیابی به جدید ترین مطالب تخصصی و گفتگو با صاحب نظران و متخصصان برگزار می  شود برای نخستین بار از رسانه های بتر در حوزه اطلاع رسانی تخصصی روابط عمومی تجلیل به عمل می آید.

مسابقه خلاقیت و ایده پردازی در روابط هعمومی از جمله برنامه هایی است که با همکاری انجمن های حرفه ای و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی به منظور طرح مشکلات و نارسایی ها و ارایه راه حل های اجرایی در جهت رفع آن ها برگزار می شود.

علاقمندان به حضور در کنفرانس می توانند جهت دریافت فرم ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی www.icpr.ir  و یا با شماره تلفن 88315270 تماس بگیرند.

کد مطلب 457187

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