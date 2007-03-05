ایران رکنی اساسی در امنیت سیاسی و اقتصادی منطقه است / خواهان حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی قطر (قنا)، "عبدالرحمن العطیه" در سخنرانی خود در اجلاس نظام امنیتی درمنطقه خلیج فارس در شهر ابوظبی برمخالفت کشورهای عضو شورای همکاری با افزایش بحران بر سرمسئله هسته ای و رسیدن آن به مرحله رویارویی نظامی تاکید کرد و گفت که وقوع رویارویی نظامی پیامدهای منفی برای همه منطقه به دنبال خواهد داشت.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت که همچنان فرصت برای حل سیاسی بحران پرونده هسته ای ایران مهیا است اما این امر نیازمند دیدگاهی جسورانه، غیرسنتی و عقلایی دارد. وی بار دیگر خواستار عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاح های کشتارجمعی شد.

العطیه مدعی شد : "مسئله جزایر سه گانه اماراتی (جزایر سه گانی ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی) همچنان یک مشکل به شمار می رود که این مشکل با توجه به عدم احراز هیچ گونه پیشرفتی در تماس ها با ایران برای رفع این اختلاف از طریق مذاکرات سیاسی یا توسل به دادگاه لاهه حل نشده است".

وی افزود : دستیابی به راه حلی درباره این مسئله به تحول در روابط با ایران کمک خواهد کرد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت که منطقه خلیج فارس از جنبه امنیتی به خاطر عدم توازن قوا بویژه بعد از اشغال عراق از نظر امنیتی رنج می برد و معضل امنیت به خاطر دشواری در ایجاد توازن در روابط قدرتها با یکدیگر است.

العطیه افزود که ایران یک طرف اساسی در برقراری امنیت سیاسی و اقتصادی در منطقه به شمار می رود و لازم است که برای ایجاد چارچوبی از همزیستی و تفاهم مشترک بین دو کرانه خلیج فارس تلاش شود و این امر اجتناب ناپدیر است.

به گفته وی، یافتن استراتژی خروج نیروهای اشغالگر ازعراق و تدوین جدول زمانبدی شده برای این خروج لازم است و کشورهای شورای همکاری گزینه های ملت عراق در تدوین ساختار حکومتی خود را محترم می شمارند و هیچ کسی حق ندارد در امور داخلی این کشور مداخله کند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره مسئله فلسطین نیز گفت که سکوت در برابر نقض حقوق فلسطینیان و اقدامات اسرائیل در فلسطین به افزایش سرخوردگی منجر شده و بر اوضاع امنیتی منطقه ای درخلیج فارس اثر منفی گذاشته است.