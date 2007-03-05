پیراهن طلایی به سیفی رسید / رکابزنی در میان باد و طوفان

به گزارش خبرگزاری مهر ، امروز صبح و در دومین مرحله از دومین دوره مسابقات تور بین المللی تفتان که در مسیر زاهدان به خاش به مسافت 170 کیلومتر برگزار گردید دوچرخه سواران در شرایط جوی نامساعد ( طوفان و باد ) به سختی رکابزنی نمودند و در پایان این رقابت حامد سیفی کار از تیم تربیت بدنی چابهار با زمان 5 ساعت و 4 دقیقه و 37 ثانیه و 12 صدم ثانیه توانست زودتر از دیگر رقبا از خط پایان بگذرد و در سکوی نخست ایستاد و فردا پیراهن طلایی تور را برتن خواهد کرد.

پس از او علی نعمتی از تیم پتروشیمی تبریز با رکورد 5 ساعت و 4 دقیقه 54 ثانیه و 13 صدم ثانیه و پیمان مجدد از نیروی زمینی با رکورد 5 ساعت و 5 دقیقه و 2 ثانیه و 20 صدم ثانیه به ترتیب در جایگاههای دوم و سومی ایستادند.

فردا در سومین روز و درادامه این مسابقات دوچرخه سواران مسیر دو شهر خاش به ایرانشهر را به مسافت 170 کیلومتر را رکابزنی خواهند نمود.

این مسابقات را نماینده مالزیایی فدراسیون دوچرخه سواری جهانی " فزین سعد" و " ولفرام لیندر" سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان نظارت می کنند.

دوچرخه سواران شرکت کننده این توردرپنج مرحله که مرحله اول آن به صورت پرولوگ و چهار مرحله استقامت جاده به مسافت 586 کیلومتر برگزار می گردد رکاب خواهند زد.

72 دوچرخه سوار در قالب 13 تیم ارمنستان به عنوان تیم خارجی و تیمهای پتروشیمی تبریز، پیکان تهران ، استانداری کرمان ، مس کرمان، نیروی زمینی ارتش ، هیات تربیت بدنی شیراز ، هیات تربیت بدنی آذربایجان شرقی ، خراسان جنوبی ، هیات تربیت بدنی چابهار، یک تیم مختلط ، تیم بنادر کشتیرانی جنوب و دو تیم ازاستان میزبان به عنوان تیمهای داخلی برای حضور دراین تور در حال رکابزنی و رقابت می باشند.