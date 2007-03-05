رئیس جمهور قانون حمایت از حقوق زنان را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، طبق قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه داخلی وبین المللی و ابلاغیه شماره 159914 ریاست محترم جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ، دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه های داخلی و بین المللی را بر اساس سند مرجع ( منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/3/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) فراهم نماید.

همچنین از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات و معاهدات مغایر با منشور فوق ملغی و فاقد اعتبار است.

این قانون مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/11/85 به تایید شورای نگهبان رسید.