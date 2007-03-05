به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در جریان برگزاری سومین همایش آئین‌های عاشورایی در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت و پس از آن مقرر شد در ادامه رپرتوار اجرای نمایش‌های حاضر در همایش آئین‌های عاشورایی در سنگلج اجرای عمومی شود.



داستان "پندار زنده کفتار مرده" درباره یزید است که شب عاشورا خواب می‌بیند که فردی که شمر سرش را بریده امام حسین(ع) نیست. یزید دو تن از سردارانش را فرامی‌خواند تا حسین واقعی را بکشند. در این نمایش حسین احمدخانی، آذر خوارزمی، رضا گیلانپور، علی جمشیدی و حمید ابراهیمی بازی می‌کنند. مریم نیکروش طراح صحنه و لباس، آزاده جوادی طراح گریم و بهرنگ بقایی آهنگساز آن هستند.



"پندار زنده کفتار مرده" از 16 تا 21 اسفندماه از ساعت 30/18 به مدت 60 دقیقه در تالار سنگلج روی صحنه می‌رود. اجرای این نمایش آخرین اجرای این تالار در سال 85 خواهد بود و پس از آن بازسازی تالار سنگلج آغاز می‌شود.

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