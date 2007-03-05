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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۵۶

همایش شبیه‌خوانان استان تهران فردا در دماوند آغاز می‌شود

دومین همایش شبیه‌خوانان استان تهران همزمان با اربعین حسینی از 14 تا 16 اسفندماه در شهرستان دماوند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل ارشاد استان تهران اعلام کرد در این همایش 10 گروه تعزیه با شش اجرا در بخش اصلی و چهار اجرا در بخش جنبی در حسینیه شهرهای دماوند، آبسرد و رودهن حضور خواهند داشت.

تعزیه‌های حضرت شاهچراغ از دماوند، شهادت امام حسین (ع) از پاکدشت، دوطفلان مسلم از شهر قدس شهریار، حر از شهرستان دماوند، فضل و فتاح از شهرستان شهریار و پشیمانی یزید از شهرستان ساوجبلاغ در روزهای یادشده اجرا می‌شوند.

نشست‌های پژوهشی اخلاق در تعزیه، متون تعزیه و موسیقی در تعزیه هم به ترتیب با حضور داود فتحعلی‌بیگی، حسین ناصربخت و حاتم عسگری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 457200

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