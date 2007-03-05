به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل ارشاد استان تهران اعلام کرد در این همایش 10 گروه تعزیه با شش اجرا در بخش اصلی و چهار اجرا در بخش جنبی در حسینیه شهرهای دماوند، آبسرد و رودهن حضور خواهند داشت.

تعزیه‌های حضرت شاهچراغ از دماوند، شهادت امام حسین (ع) از پاکدشت، دوطفلان مسلم از شهر قدس شهریار، حر از شهرستان دماوند، فضل و فتاح از شهرستان شهریار و پشیمانی یزید از شهرستان ساوجبلاغ در روزهای یادشده اجرا می‌شوند.

نشست‌های پژوهشی اخلاق در تعزیه، متون تعزیه و موسیقی در تعزیه هم به ترتیب با حضور داود فتحعلی‌بیگی، حسین ناصربخت و حاتم عسگری برگزار خواهد شد.