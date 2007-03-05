اختلاف نظر رئیس و نائب رئیس مجلس در شیوه تصویب تبصره های بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در بررسی بخش های درآمدی بودجه سال 86 کل کشور توسط نمایندگان مجلس تفاوت دیدگاه غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس و محمدرضا باهنر نایب رئیس اول برای نحوه اداره جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 86 کل کشور باعث تغییر شیوه تصویب تبصره ها در جلسه عصر یکشنبه شد.

علیرغم اینکه حداد عادل در جلسه صبح اعلام کرده بود پس از بررسی هر یک از تبصره های لایحه بودجه و ارائه طرح های پیشنهادی درباره ان تبصره رای گیری صورت می گیرد و آن تبصره تصویب شده تلقی می شود و محمدرضا باهنر نایب رئیس اول که ریاست جلسه علنی عصر یکشنبه مجلس را بر عهده داشت با تغییر رویه اعلام شده از سوی رئیس مجلس اعلام کرد : دیگر نیاز به رای گیری درباره هر یک از تبصره ها نیست بلکه در پایان بررسی بودجه برای ماده واحده و 20 تبصره یک جا رای گیری صورت می گیرد وهمه بخش های درآمدی و هزینه ای همه تبصره ها بررسی وتصویب شده تلقی می شود .

باهنر رئیس جلسه عصر امروز مجلس در این مورد گفت: باید سعی کنیم در این خصوص با رئیس مجلس به یک وحدت رویه برسیم.