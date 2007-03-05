  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۱۳

در ادامه بررسی بودجه 86 در مجلس ؛

تمهیدات جبران خسارت دامداران تصویب شد

مجلس تمهیدات بودجه برای جبران خسارت صاحبان لاشه های دام های مریض را به تصویب رساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه  امروز خود و در ادامه بررسی بخش های  در آمدی لایحه بودجه  86 کل کشور با تایید بند الف  تبصره 3 مقرر کردند به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی ، جلوگیری از انتقال بیمارهای مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها به سازمان دامپزشکی اجازه داده می شود  به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ ده هزار ریال دام سبک مبلغ یک هزار و دویست ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج ریال از طریق صاحبان کشتارگاههای دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه ها موظفند در آمد مذکور را به حساب در آمد عمومی کشور ( نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.

بر اساس بند " د " تبصره 3 نیز تا سقف هفتاد درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به عنوان سهم دولت و به صورت بلاعوض و 30 درصد  به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمکهای فنی و اعتبارات به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اختصاص یابد.

این مبالغ برای تسریع در احداث  و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی و تعاونی های تولیدی ، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی اختصاص خواهد یافت.

به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه های  آبیاری و زهکشی فرعی که بر اساس مطالعات طرح ها و پروژه ها به عنوان زمین های آبخور تاسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می شوند متناسب با شرایط اقتصادی  و اجتماعی منطقه و بر اساس قیمت های کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه گذاری حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی ، مشارکت در ساخت شبکه های با سرمایه گذاری اجازه به شرط تملیک و اجاره بلند  مدت واگذار کرده و وجوه حاصل از موارد مذکور در هر سال به حساب در آمد عمومی واریز شود.

کد مطلب 457207

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها