تمهیدات جبران خسارت دامداران تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود و در ادامه بررسی بخش های در آمدی لایحه بودجه 86 کل کشور با تایید بند الف تبصره 3 مقرر کردند به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی ، جلوگیری از انتقال بیمارهای مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها به سازمان دامپزشکی اجازه داده می شود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ ده هزار ریال دام سبک مبلغ یک هزار و دویست ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج ریال از طریق صاحبان کشتارگاههای دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه ها موظفند در آمد مذکور را به حساب در آمد عمومی کشور ( نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.

بر اساس بند " د " تبصره 3 نیز تا سقف هفتاد درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به عنوان سهم دولت و به صورت بلاعوض و 30 درصد به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمکهای فنی و اعتبارات به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اختصاص یابد.

این مبالغ برای تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی و تعاونی های تولیدی ، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی اختصاص خواهد یافت.

به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی که بر اساس مطالعات طرح ها و پروژه ها به عنوان زمین های آبخور تاسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می شوند متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه و بر اساس قیمت های کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه گذاری حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی ، مشارکت در ساخت شبکه های با سرمایه گذاری اجازه به شرط تملیک و اجاره بلند مدت واگذار کرده و وجوه حاصل از موارد مذکور در هر سال به حساب در آمد عمومی واریز شود.