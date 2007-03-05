شورای نگهبان می تواند مصوبات مغایر با سند چشم انداز را ملغی کند / متمم های بودجه مغایر سند چشم انداز است / اگر مذاکره ای با آمریکا شکل گیرد به روند گفتگو کمک می کنم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست خبری که عصر امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر این که آیا می توان موضوع " گفتگوی انتقادی " با "برقراری رابطه" با آمریکا را دو مقوله متفاوت دانست و آیا شما حاضرید با یکی از مقامات ارشد کاخ سفید به گفتگوی انتقادی بپردازید؟ گفت : بنده در سالهای گذشته گفتگوهای طولانی را با خبرنگاران ارشد و برخی از شخصیتهای آمریکایی داشته ام.



آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود : اگر قرار باشد روزی مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و مسئولان کاخ سفید صورت گیرد افراد نیرومند و اداره کننده هستند که بخواهند با مسئولان کاخ سفید مذاکره کنند و بنده نیز حتما به آنان کمک خواهم کرد.



وی مناظره خود با قرضاوی را یک "بحث محاوره ای" خواند .



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تحلیل برخی کارشناسان که معتقدند شورای نگهبان علاوه بر انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع، انطباق آنها را با سند چشم انداز بیست ساله نیز درنظر داشته باشد گفت : شورای نگهبان می تواند بر اساس اصل 44 جلوی مصوبات مغایر با سند چشم انداز را بگیرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری از خبرنگار ما مبنی بر این که آیا انحرافاتی در بودجه سال 86 نسبت به سند چشم انداز وجود دارد گفت : متمم هایی که امسال به مجلس می آمد صریحا با سند چشم انداز مغایرت داشت، ما هم طبق قانون اساسی می توانیم دخالت کنیم ولی به دلیل تعهداتی که دولت دارد ملاحظاتی را در پیش گرفته ایم که هر وقت صلاح دیده شود مخالفتها را به طور صریح و شفاف بیان خواهیم کرد.

مشروح این نشست خبری متعاقبا منتشر می شود .