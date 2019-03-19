به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در همایش آسیب شناسی مجالس ترحیم که با حضور بزرگان و ریش سفیدان طوایف و قبایل مختلف شهرستان در محل حسینیه اهل بیت (ع) بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط سخت و وضعیت نامناسب اقتصادی مشکلاتی در جامعه وجود دارد و در صورت همکاری مردم میتوان این مشکلات را برطرف کرد.
وی با اشاره به چگونگی برگزاری مجالس ترحیم در بروجرد، تصریح کرد: برخی از مراسمها در بروجرد برپا میشوند که با معیارهای شرعی دین اسلام نه تنها مطابقت نمیکند بلکه مغایرت هم دارد.
امام جمعه بروجرد، ادامه داد: نه اینکه مردم نمیخواهند بلکه مردم پایبند دین و دوستدار اهل بیت (ع) هستند اما مشاهده میشود در برخی مواقع رسوماتی در بروجرد وجود دارد که برچیده شدن آن برای مردم گویا مشکل است.
حجت الاسلام حسینی، ذبح گوسفند جلوی تابوت میت، ولیمه دادن اهل عزا در مجالس ترحیم را از رسوم غلط بروجرد عنوان کرد و اظهار داشت: در روایات بیشماری ولیمه دادن اهل عزا به مردم در مجلس ترحیم نه اینکه مباح یا جایز بلکه مکروه است و همه مسلمانان نیز باید نسبت به آن اهتمام ویژه را داشته باشند.
وی، افزود: افرادی که در مراسم تشییع جنازه مؤمنی شرکت میکنند بهتر است آرامش را برقرار و خود را به گفتن ذکر و تفکر در مرگ مشغول کنند و از مرگ دیگران درس عبرت بگیرند.
امام جمعه بروجرد، خطاب به بزرگان طوایف و قبایل مختلف در بروجرد و روستاهای حومه آن، تاکید کرد: به طور قطع مردم از بزرگان حرف شنوی داشته و این افراد میتوانند با استفاده از نفوذی که در بین مردم دارند آنها را برای انجام ندادن رسوم غلط هدایت و ارشاد کنند.
وی، گفت: ولیمه دادن در مواردی چون عروسی، تولد نوزاد، مناسک حج، خانه خریدن و … مستحب است و ثواب هم دارد.
امام جمعه بروجرد، با بیان اینکه در جامعه خانوادههای فقیری هستند که میتوان هزینههای مجالس ترحیم را برای آنها خرج کرد، ادامه داد: به تازگی با ایجاد شورای راهبردی عشایر اقدامات خوبی در راستای ترک رسوم غلط انجام شده است و امید میرود این شورا در زمینه هزینههای مجالس ترحیم نیز ورود پیدا کرده و در مناطق روستایی بروجرد این رویه اجتماعی اشتباه را از جامعه بزدایند.
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