آغاز تحقیق از چهار مقام قضایی عزل شده در پرونده جزایری

به گزارش خبرنگار مهر یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد در پی نامه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی مبنی بر برکناری الیاس محمودی، رئیس مجتمع امور اقتصادی ، وحید کربلایی آقاملکی و حسین زاده ، دو تن از قضات رسیدگی به پرونده شهرام جزایری و نیز رئیس زندان اوین به علت تقصیر در فرار این مفسد بزرگ اقتصادی، تحقیق درباره عملکرد این چهار مقام قضایی عزل شده در دادسرای انتظامی قضات آغاز شده است.

پس از انجام تحقیقات لازم در این زمینه و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده این چهار مقام مسئول قضایی جهت محاکمه به محکمه عالی انتظامی قضات ارسال می شود.