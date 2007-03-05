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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۱۸

یک مقام آگاه در قوه قضاییه خبر داد :

آغاز تحقیق از چهار مقام قضایی عزل شده در پرونده جزایری

آغاز تحقیق از چهار مقام قضایی عزل شده در پرونده جزایری

در پی نامه آیت‌الله شاهرودی مبنی بر برکناری چهار مقام قضایی مقصر در فرار شهرام جزایری عرب، دادسرای انتظامی قضات روند تحقیق درباره عملکرد این چهار مقام قضایی عزل شده را آغاز کرده است .

به گزارش خبرنگار مهر یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد در پی نامه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی مبنی بر برکناری الیاس محمودی، رئیس مجتمع امور اقتصادی ، وحید کربلایی آقاملکی و حسین زاده ، دو تن از قضات رسیدگی به پرونده شهرام جزایری و نیز رئیس زندان اوین به علت تقصیر در فرار این مفسد بزرگ اقتصادی، تحقیق درباره عملکرد این چهار مقام قضایی عزل شده در دادسرای انتظامی قضات آغاز شده است.

پس از انجام تحقیقات لازم در این زمینه و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده این چهار مقام مسئول قضایی جهت محاکمه به محکمه عالی انتظامی قضات ارسال می شود.

کد مطلب 457217

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