تحقیقات جامعی در خصوص شناسایی حیات وحش انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، جواد تاراسی امروز در گفتگو با خبرنگاران ، تعداد آهوان موجود در منطقه سهرین تا قبل ‌از سال 85 را بیش ‌از 3 ‌هزار راس عنوان کرد و افزود: به علت توسعه‌ راهها ، خطوط انتقال برق و گاز ، شهرها و اماکن مسکونی ، روند گذر آهوان در این منطقه مختل شده است.

وی با عنوان این مطلب که دشت آهوخیز سهرین بخشی ‌از منطقه‌ حفاظت شده سرخ ‌آباد است ، افزود: دشت سهرین، در زمان حاضر به عنوان آخرین زیستگاه آهوان شمال غرب و غرب ایران محسوب می ‌شود.

تاراسی با عنوان این مطلب که اقلیم این منطقه سرد و خشک بوده و بین کوههای البرز و زاگرس قرار دارد ، گفت: در زمان ‌حاضر حدود 90 درصد این دشت به ‌اراضی کشاورزی تبدیل ‌شده و اراضی مرتعی باقیمانده نیز به شدت تخریب و اغلب با گیاهان مهاجم و زیاد شونده یک ساله و چند ساله که ‌ارزش غذایی کمی دارند ، پوشیده شده است.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان ؛ مهم ترین گونه‌های گیاهی منطقه را گون ، خارشتر ، ریش ‌بز ، گز ، درمنه ‌دشتی ، بومادران ، بابونه ، کاکوتی ، کاروانکش ، کلاه میرحسن ، ختمی ، زرشک ، ارغوان ، داغداغان ، شیرین‌بیان ، گلپر و بید نام برد.

وی با عنوان این مطلب که تا کنون تحقیقات جامعی در خصوص شناسایی حیات وحش این منطقه انجام نشده است ، گفت: وجود پستاندارانی نظیر آهو ، گرگ ، شغال ، روباه معمولی ، رودک ، تشی ، گراز ، خرگوش و پرندگانی چون باقرقره شکم سیاه ، کبوتر چاهی ، کبک معمولی ، سارگپه پابلند ، عقاب طلایی ، بحری ، دلیجه ، انواع چکاوک ، زنبورخوار ، جغد کوچک ، سار صورتی و طرلان در این زیستگاه محرز شده‌ است.