اتباع افغانی غیر مجاز باید از کشور خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مهندس عباس محتاج در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه ‌ها و اولویت ‌های مصوبات بخش جعفرآباد پرداخت.



وی ، تلاش ‌های مدیران و مردم بخش جعفرآباد را در راستای پیشرفت و توسعه کشاورزی و دامداری قابل تحسین دانست و افزود: امیدواریم با انجام برنامه‌ها و اقدامات خوب فرهنگی در این بخش، شاهد توسعه و تحول بیشتر آن باشیم.



استاندار قم در ادامه از راه ‌اندازی دانشگاه پیام نور در شهر جعفریه خبر داد و تصریح کرد: در سال تحصیلی آینده از طریق دفترچه‌ های کنکور ، رشته‌ های مورد نیاز این دانشگاه اعلام می ‌شود.



محتاج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وجود تعداد زیادی افغانی در بخش جعفرآباد که موجب افزایش بیکاری و تنبلی نیروی کار بومی می ‌شود ، تصریح کرد: این موضوع کاملا مورد تایید است.



وی با بیان اینکه برخی از افغانی‌ های ساکن جعفرآباد به صورت مجاز و تعدادی دیگر به صورت غیر ‌مجاز زندگی‌ می‌ کنند ، اظهار داشت: تعداد افغانی ‌های این بخش زیاد است و بنده نیز به بخشدار جعفرآباد تاکید کردم تا با همکاری و هماهنگی مسئولان مربوطه در استان تمهیداتی برای جمع ‌آوری و طرد افغانی‌ های غیر مجاز از کشور اندیشیده شود.