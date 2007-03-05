اسامی 23 بازیکن تیم فوتبال امید کشورمان اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، اردوی آماده سازی تیم فوتبال امید کشورمان ازفردا سه شنبه درمحل هتل المپیک آغازمی شود که ازسوی وینکوبگوویچ اسامی 23 بازیکن برای شرکت دراردوی تیم امید اعلام شد .
اسامی این بازیکنان به شرح زیر است :
1- سوشا مکانی 2- امید روانخواه 3-عادل کلاه کج 4 - محسن حمیدی 5- رضا مردانی 6- محسن فروزان 7- علی رضا نظیف کار 8- میلاد نوری 9- مهرداد پولادی 10- شرام گودرزی 11- ابراهیم کریمی 12- وحید امرایی 13- علیرضا حقیقی 14- حسین کعبی 15- احسان خرسندی 16-علی حمدوی 17- میلاد میداودی 18- سعید چاه جویی 19-حسین ماهینی 20- رضا طاهری 21- میلاد میرترابی 22- نادر احمدی ، 23- اسماعیل نظری
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