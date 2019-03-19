به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور در توضیح این خبر اظهار کرد: در حدود دو هفته پیش چندین فقره شکایت مشابه با موضوع کلاهبرداری از طریق دستگاه خودپرداز موسوم به ATM از دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم اینترنتی، جهت رسیدگی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

در تحقیقات پلیسی مشخص شد افرادی ناشناس تحت پوشش یک برنامه رادیویی با شهروندان تماس گرفته، عنوان می‌کردند که شهروندان به خاطر خوش حسابی واجد شرایط دریافت جایزه هستند و به این بهانه آنها را پای دستگاه خودپرداز کشانده و نهایتاً با انجام مانورهای متقلبانه حساب بانکی شهروندان را خالی می‌کردند.

تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره ۱۴ پلیس آگاهی پایتخت در این خصوص آغاز شد و طی تحقیقات پلیسی مشخص شد کلاهبرداران با افتتاح چند حساب بانکی با استفاده از مدارک شناسایی افراد غیر، اقدام به پولشویی و جابجایی پول‌های حاصل از کلاهبرداری کردند.

در ادامه تحقیقات محل‌های تردد تعدادی از متهمان شناسایی شده تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت که نهایتاً یکی از متهمان به نام «مراد. م» ۳۲ ساله در محله خانی آباد نو واقع در جنوب تهران، شناسایی شد؛ با شناسایی متهم، کارآگاهان اداره چهاردهم ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل اختفای مراد اعزام و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر و برای تحقیقات به اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

متهم در تحقیقات انجام شده به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری به شیوه مذکور اعتراف کرد و اظهار داشت که در این کار تنها نیست و با فردی به نام «داوود» ۴۸ ساله همکاری می‌کند. طی هماهنگی‌های انجام شده از سوی کارآگاهان، متهم دوم نیز در محله نازی آباد واقع در جنوب تهران به هنگام ورود به مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد که در بازرسی از خودروی وی ده‌ها قطعه کارت عابر بانک به نام افراد مختلف، چک‌های سفید امضا شده از بانک‌های مختلف و مقادیری ارز کشف شد.

داوود پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری اعتراف کرد و عنوان داشت: با استفاده از مدارک شناسایی مسروقه، حساب‌های جعلی و مجعول در بانک‌های مختلف افتتاح می‌کردیم؛ پس از آن طی تماس با شهروندان عنوان می‌کردیم که از یک برنامه رادیویی تماس می‌گیریم و با عنوان این که به خاطر خوش حسابی برنده جایزه ما شدند آنها را به پای خودپرداز کشانده و با اغفال آنها حسابشان را خالی و وجوه مسروقه را به حساب‌های جعلی خود منتقل می‌کردیم.

سرهنگ جهانگیر تقی پور، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به این میزان از کلاهبرداری‌های صورت گرفته در تهران و سایر شهرستان و بر اساس تحقیقات به عمل آمده و اعترافات صریح متهمین پرونده، میزان ارزش کلاهبرداری‌های انجام شده بیش از ۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی سایر شکات پرونده ادامه دارد و متهمان نیز طی هماهنگی با دستگاه قضائی روانه زندان شدند.