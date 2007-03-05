بانک اطلاعات شعرای کشور تشکیل می شود / جشنواره فرهنگی - هنری علوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین افتتاحیه هفتمین جشنواره سراسری شعر علوی که امروز با حضور علوی سرایان بزرگ کشور در ساری آغاز به کار کرد گفت : جشنواره سراسری شعر علوی فرصت مغتنمی است تا دوستداران مقام عالی ولایت در کنار هم از بزرگمردی شعر بخوانند که دنیا دیگر چون او در خود نخواهد دید.





وی امام علی (ع) را بزرگترین شاهکار خلقت نام برد و تصریح کرد : بررسی لایه های مختلف زندگی ایشان و ابعاد شخصیتی آن بزرگوار کاری بس دشوار است.





دکتر ایمانی خوشخو، از اختصاص 2 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیتهای هنری در سال آینده خبر داد و گفت : برگزاری جشنواره سراسری شعر رضوی، نمایشگاه شعر و موسیقی و برگزاری مراسم مختلف در حوزه شعر و موسیقی از جمله برنامه های این حوزه برای سال آینده می باشد.





وی در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل بانک اطلاعات شعرای کشور در سال آینده خبر داد و گفت : ارزشیابی شعرای کشور، بررسی شعرهای فرهنگی کشور و توسعه جشنواره علوی از جمله برنامه های این حوزه برای تشکیل این بانک خبر هستند.





ایمانی همچنین گفت : قصد داریم از سال آینده جشنواره سراسری شعر علوی را به جشنواره فرهنگی هنری علوی تبدیل کنیم.





وی خاطرنشان کرد : از لحاظ کمی و کیفی، در زمینه گسترش فعالیتهای فرهنگی کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته ایم.





معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان داشت : در سال جاری، 156 فعالیت حمایت شده ویژه استانها از سوی وزارتخانه داشتیم که جشنواره شعر علوی از جمله این برنامه ها بوده است.





علوی سرایان برتر کشور به مدت دو روز به ارائه شعرها و سرود های خود می پردازند .