مجلس سقف درآمدهای نفتی بودجه 86 را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، بر اساس این مصوبه مجلس به هیات وزیران اجازه داده می شود معادل ارزی یکصد و سی و چهار هزار ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون ریال را به عنوان سقف در آمدی دولت از فروش نفت تعیین و برداشت کند.

این مبلغ از طریق فروش نفت به وسیله نظام بانکی به نرخ روز ارز به حساب خزانه داری کل واریز می شود.

همچنین بر اساس بند الف تبصره 2 به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده بانک مرکزی موظف شد بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل ) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب حاصل از فروش نفت خام و نیز مبلغ مربوط به 5/4 درصد ارزش نفت خام تولیدی را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش برساند و به حساب های در آمد عمومی مربوط که توسط خزانه داری کل اعلام می شود واریز کند.

همچنین بر اساس بند ب این تبصره ، نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز است.

بخش دیگر این بند بانک مرکزی را مکلف می کند که فروش مبالغ ارزی یاد شده در احکام و ردیف های این قانون را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب تراز نامه سال 1386 آن بانک ، خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد.