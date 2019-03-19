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۲۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

بر اساس برنامه حوزه معیشتی مردم در سال ۹۸؛

دهک‌های بالاو کم درآمد و آسیب پذیر در استان تهران شناسایی می شوند

دهک‌های بالاو کم درآمد و آسیب پذیر در استان تهران شناسایی می شوند

تهران- استاندار تهران گفت: یکی از برنامه‌های حوزه معیشتی مردم در سال ۹۸ شناسایی دهک‌های بالا، کم درآمد و آسیب پذیر در استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در استانداری در خصوص برنامه‌های سال ۹۸ دولت در استان تهران گفت: برنامه‌های متنوعی را برای سال ۹۸ بر اساس چارچوب سند آمایش استان تهران و همچنین سند توسعه‌ای در نظر گرفته ایم که بر مبنای آن سند و نقشه راه تنظیم و برنامه ریزی شده و انشااله بتوانیم در راستای تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن اهداف سند امایش سرزمین و سند توسعه استان قدم‌هایی را جهت اشتغال، رفاه و توسعه خدمات زیربنایی در ابعاد مختلف برای مردم تهران فراهم کنیم.

محسنی بند پی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۹۸ بحث مشکلات زیست محیطی تهران است و با توجه به اینکه بیشترین صنایع در استان تهران وجود دارد و جمعیت بالا و فرودگاه و فعالیت زیادی را شاهد هستیم، توجه به مسائل زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است، در سال ۹۷ اقدامات خوبی شده و در سال جدید نیز برنامه‌ها دنبال می‌شوند و از همه فعالین بخش صنعتی و تولیدی می‌خواهیم که اگر مشکلی در زمینه نوسازی و بازسازی دارند الاینده ها را به درجه‌ای از تصویب پذیری برسانند.

استاندار تهران با بیان اینکه اشتغال بحث دوم استان تهران است گفت: در سال ۹۷ نیز ۱۳۲ هزار تعهد اشتغال در استان تهران داشتیم و اخرین رصدی که در اسفند ماه صورت گرفت حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت شدند و امیدواریم تا خرداد ۹۸ همه ۱۳۲ هزار نفر در سامانه ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عملکرد سال ۹۸ در حوزه اشتغال روستایی است افزود: این حوزه دارای مزیت‌هایی است که سبب اشتغال شود.

محسنی بندپی در خصوص برنامه‌های حوزه معیشتی مردم نیز گفت: در این حوزه نیز لازم است برنامه‌هایی را در دستور کار داشته باشیم و ادامه فعالیت ستاد تنظیم بازار و شناسایی اقشار اسیب پذیر در دستور کار است و یکی از بندهایی که در سال ۹۸ مورد نظر است شناسایی دهک‌های بالا و پایین و کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است که از یارانه دهک‌های بالا کم و به افزایش دهک‌های پایین بپردازیم.

استاندار تهران بیان داشت: در کنار خدمات زیر بنایی و توسعه‌ای استان تهران در سال ۹۸ رسیدگی به بیمارستان‌هایی که در حال احداث است نیز در دستور کار است و امسال بیمارستان‌های فیروزآبادی، ملارد و قدس به بهره برداری خواهند رسید.

وی شروع عملیات مترو از تهران به اسلامشهر و خط ریلی به ملارد و شهریار و قدس و سرعت بخشیدن به قطارهای ریلی پاکدشت و ورامین و پیشوا را جز این برنامه‌ها دانست و افزود: از دیگر برنامه‌ها نیز سرعت دادن به احداث تسویه خانه‌های فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در ری و اسلامشهر که نیمه کاره است و حتی المقدور می‌خواهیم آن را به مرحله قابل قبول برسانیم و بتوانیم از پساب آن در ابیاری فضای سبز استفاده کنیم.

کد مطلب 4572301

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