به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در استانداری در خصوص برنامه‌های سال ۹۸ دولت در استان تهران گفت: برنامه‌های متنوعی را برای سال ۹۸ بر اساس چارچوب سند آمایش استان تهران و همچنین سند توسعه‌ای در نظر گرفته ایم که بر مبنای آن سند و نقشه راه تنظیم و برنامه ریزی شده و انشااله بتوانیم در راستای تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن اهداف سند امایش سرزمین و سند توسعه استان قدم‌هایی را جهت اشتغال، رفاه و توسعه خدمات زیربنایی در ابعاد مختلف برای مردم تهران فراهم کنیم.

محسنی بند پی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۹۸ بحث مشکلات زیست محیطی تهران است و با توجه به اینکه بیشترین صنایع در استان تهران وجود دارد و جمعیت بالا و فرودگاه و فعالیت زیادی را شاهد هستیم، توجه به مسائل زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است، در سال ۹۷ اقدامات خوبی شده و در سال جدید نیز برنامه‌ها دنبال می‌شوند و از همه فعالین بخش صنعتی و تولیدی می‌خواهیم که اگر مشکلی در زمینه نوسازی و بازسازی دارند الاینده ها را به درجه‌ای از تصویب پذیری برسانند.

استاندار تهران با بیان اینکه اشتغال بحث دوم استان تهران است گفت: در سال ۹۷ نیز ۱۳۲ هزار تعهد اشتغال در استان تهران داشتیم و اخرین رصدی که در اسفند ماه صورت گرفت حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت شدند و امیدواریم تا خرداد ۹۸ همه ۱۳۲ هزار نفر در سامانه ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عملکرد سال ۹۸ در حوزه اشتغال روستایی است افزود: این حوزه دارای مزیت‌هایی است که سبب اشتغال شود.

محسنی بندپی در خصوص برنامه‌های حوزه معیشتی مردم نیز گفت: در این حوزه نیز لازم است برنامه‌هایی را در دستور کار داشته باشیم و ادامه فعالیت ستاد تنظیم بازار و شناسایی اقشار اسیب پذیر در دستور کار است و یکی از بندهایی که در سال ۹۸ مورد نظر است شناسایی دهک‌های بالا و پایین و کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است که از یارانه دهک‌های بالا کم و به افزایش دهک‌های پایین بپردازیم.

استاندار تهران بیان داشت: در کنار خدمات زیر بنایی و توسعه‌ای استان تهران در سال ۹۸ رسیدگی به بیمارستان‌هایی که در حال احداث است نیز در دستور کار است و امسال بیمارستان‌های فیروزآبادی، ملارد و قدس به بهره برداری خواهند رسید.

وی شروع عملیات مترو از تهران به اسلامشهر و خط ریلی به ملارد و شهریار و قدس و سرعت بخشیدن به قطارهای ریلی پاکدشت و ورامین و پیشوا را جز این برنامه‌ها دانست و افزود: از دیگر برنامه‌ها نیز سرعت دادن به احداث تسویه خانه‌های فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در ری و اسلامشهر که نیمه کاره است و حتی المقدور می‌خواهیم آن را به مرحله قابل قبول برسانیم و بتوانیم از پساب آن در ابیاری فضای سبز استفاده کنیم.