مسئولان آبروی قم را در ایام نوروز حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائرین نوروزی استان قم که در سالن محراب شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، با تأکید بر لزوم تلاش برای خدمت رسانی مطلوب به مسافران نوروزی، افزود: خداوند در ایام نوروز یک ضیافت بزرگ استانی را برای ما فراهم کرده و امیدواریم با مهمان نوازی مسئولان بتوانیم نوروزی خوب را برای مسافران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های فعلی در کشور، برخورد خوب مسئولان با مردم موجب آرامش آنها می‌شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خوبی را برای ایام نوروز در نظر گرفته‌اند که امیدواریم این برنامه‌ها به خوبی در سطح استان اجرا شود.

امام جمعه قم با اشاره به ضرورت توجه به مسائل امنیتی توسط دستگاه‌های مختلف، افزود: همچنین موضوع نظم و انضباط در کارها و برنامه‌ها بسیار مهم است که باید توسط مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر برخورد قاطع با مسئولان بدون تعهد

وی بر برخورد قاطع با مسئولان بدون تعهد تأکید کرد و گفت: برخورد قاطع با مأموران و مسئولانی که به درستی کار خود را انجام نداده‌اند باید مورد توجه قرار گیرد زیرا برای حفظ آبروی قم به این امر نیاز داریم.

آیت الله سعیدی بیان کرد: خدمت‌گزاران نوروزی که وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده‌اند باید مورد توجه و تشویق قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قم گفت: مسئولان باید آبروی قم را در نوروز ۹۸ حفظ کنند زیرا این شهر دارای جایگاه بالایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.