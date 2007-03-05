به گزارش خبرنگارمهر، قضاوت مسابقه تیم فوتبال امید کشورمان درمقابل تیم امید اردن را محمود الغطریف برعهده خواهد داشت ضمن اینکه سالم رشید الرشدی و سالم نصیر البتاشی وی را به عنوان کمک همراهی خواهند کرد .
عبدالله رشید عبدالله الهراسی نیزبه عنوان داورچهارم این دیدارمعرفی شده است . تاکاهیرو ماسودا از ژاپن نیز کار نظارت این دیدار را برعهده خواهد داشت .
دیدارتیم های فوتبال امید ایران و اردن در سومین دیدارمرحله مقدماتی المپیک پکن در گروه چهارم ساعت 17 روزهشتم فروردین ماه درورزشگاه آزادی تهران برگزارخواهد شد .
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد؛
داوران عمانی دیدار تیمهای فوتبال امید ایران و اردن را قضاوت می کنند
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد چهار داور از کشور عمان دیدار تیمهای فوتبال امید ایران مقابل اردن در چارچوب مسابقات مقدماتی المپیک پکن را قضاوت خواهند کرد .
به گزارش خبرنگارمهر، قضاوت مسابقه تیم فوتبال امید کشورمان درمقابل تیم امید اردن را محمود الغطریف برعهده خواهد داشت ضمن اینکه سالم رشید الرشدی و سالم نصیر البتاشی وی را به عنوان کمک همراهی خواهند کرد .
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