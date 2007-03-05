داوران عمانی دیدار تیمهای فوتبال امید ایران و اردن را قضاوت می کنند

به گزارش خبرنگارمهر، قضاوت مسابقه تیم فوتبال امید کشورمان درمقابل تیم امید اردن را محمود الغطریف برعهده خواهد داشت ضمن اینکه سالم رشید الرشدی و سالم نصیر البتاشی وی را به عنوان کمک همراهی خواهند کرد .



عبدالله رشید عبدالله الهراسی نیزبه عنوان داورچهارم این دیدارمعرفی شده است . تاکاهیرو ماسودا از ژاپن نیز کار نظارت این دیدار را برعهده خواهد داشت .



دیدارتیم های فوتبال امید ایران و اردن در سومین دیدارمرحله مقدماتی المپیک پکن در گروه چهارم ساعت 17 روزهشتم فروردین ماه درورزشگاه آزادی تهران برگزارخواهد شد .