گرفتار شدن ۲ مادر باردار در برف گلستان/بالگرد موفق به فرود نشد

علیرضا کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو مادر باردار در روستای کاشیدار و نراب از توابع بخش آزادشهر به دلیل بسته بودن جاده گرفتار شدند.

وی افزود: بعدازظهر دوشنبه وضعیت نامساعد مادر باردار ساکن روستای «نراب» بخش کوهساران آزادشهر به مرکز فوریت‌های پزشکی گلستان گزارش شد.

وی ادامه داد: خانواده این مادرباردار تصمیم داشتند وی را با نیسان به پایین دست منتقل کنند و به کاشیدار رسیدند.

کمال غریبی گفت: آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد اما به دلیل برفی مسدود بودن جاده، این خانم اکنون در درمانگاه بهداشتی و درمانی کاشیدار است و ماما از وی مراقبت می‌کند.

وی با بیان اینکه این مادر اولین دوره بارداری خود را می گذراند، بیان کرد: وضعیت این مادر باردار عادی گزارش شده و مشاوره تلفنی با پزشک هم انجام شده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه اظهار کرد: همچنین صبح سه شنبه وضعیت نامساعد مادر باردار در روستای نراب به مرکز فوریت‌های ۱۱۵ استان گزارش شد.

کمال غریبی با بیان اینکه این چندمین دوره بارداری این خانم است، ادامه داد: این مادرباردار هم به دلیل مسدود بودن جاده در همان روستا گرفتار شده و ماما از وی مراقبت می کند.

وی تصریح کرد: بعدازظهر امروز برای انتقال آنها بالگرد هلال احمر به منطقه اعزام شد اما به دلیل شرایط بدی جوی موفق به فرود نشد.

کمال غریبی در پایان گفت که راهداری تلاش می کند تا این محور بازگشایی شده و این دو مادر به بیمارستان منتقل شوند.