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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۳۹

اخبار کوتاه فرهنگی هنری

همایش مجسمه‌سازی معاصر از نگاه هنرمندان حاضر در نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران چهارشنبه در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای دینی اعلام کرد این همایش با سخنرانی هنرمندان خارجی از جمله برت ون‌لو از هلند، آنیاس ویلدر از انگلستان و علی جبار حسین از دانمارک ساعت 15:30 چهارشنبه 16 اسفند در سرسرای نور موزه امام علی (ع) برگزار خواهد شد. کارگاه سمپوزیوم مجسمه‌سازی تا 21 اسفندماه در پارک چیتگر دایر است.

ـ نمایشگاه آثار صنایع دستی خانم‌ها الهام سلطانی و سمیرا محسنی از 20 تا 24 اسفندماه در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد برگزار می‌شود. افتتاحیه این نمایشگاه روز یکشنبه 17 تا 20 در نگارخانه برگزار خواهد شد و نمایشگاه در روزهای بعد از 10 تا 20 میزبان علاقمندان است. نگارخانه بهزاد در بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پلاک 312 قرار دارد. تلفن: 88960453

ـ نمایش افتتاحیه فیلم سینمایی "اخراجی‌ها" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی همزمان با اکران در سینماهای تهران برای نخستین‌بار با حضور کارگردان و عوامل در اهواز نیز برگزار می‌شود. این برای اولین‌بار است که افتتاحیه فیلم‌های ایرانی به همت شرکت فیلمیران در دیگر شهرستان‌ها هم برگزار می‌شود. "اخراجی‌ها" از 16 اسفندماه در تهران و 15 شهرستان روی پرده می‌رود.

کد مطلب 457236

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