سومین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور از شلمچه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای نخستین نمایش خیابانی راهیان نور در یادمان شلمچه، سومین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور آغاز به‌کار کرد.

نمایش خیابانی «نسیم» به نویسندگی و کارگردانی حسام الدین شریعتمداری از شهرستان بروجرد با بازی حسام الدین شریعتمداری و عاطفه حبیبی با موضوع صبر و استقامت خانواده‌های ایثارگران میزبان کاروان‌های راهیان نور بود که با استقبال بی‌نظیر زائرین روبه‌رو شد.

این نمایش طی دو نوبت اجرا، پذیرای کاروان راهیان نور از استان‌های فارس، خوزستان و اصفهان در یادمان شلمچه بود.

اشتیاق راویان دفاع مقدس از نمایش‌ها و ارائه تحلیل‌ها و روایت گری‌ها پس از اجرای نمایش خیابانی «نسیم» نکته قابل‌توجه بود.

سومین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور با عنوان هنر دفاع از ۲۷ اسفند ۹۶ تا ۱۲ فروردین ۹۷ با حضور گروه‌های برگزیده تئاتر دفاع مقدس با دبیری علی اصغر جعفری رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس کشور با حضور هنرمندان استان‌های البرز، اصفهان، لرستان و خوزستان برگزار می‌شود.