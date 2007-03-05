تلاش نا کافی سران قوا در اجرای اصل 44 و سند چشم انداز / فصل الخطاب سیاستهای کلی نظام رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز در یک نشست خبری به تشریح عملکرد یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و به سئوالات خبرنگاران در خصوص مسائل داخلی و خارجی پاسخ گفت .



وی با بیان این که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که ذیل اصل آن بعد از انقلاب تهیه و تنظیم شد، موانع بخش خصوصی را هموار کرد، گفت : این اصل یکی از مهمترین برنامه های کلان نظام در خصوص اقتصاد است که رهبر معظم انقلاب بعد از ابلاغ آن انتظار یک انقلاب اقتصادی را دارند.

وی افزود : ما نباید به اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله کشور همچون موضوع تشریفاتی نگاه کنیم، متاسفانه سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اجرای این دو اصل مهم کارهای لازم را صورت نداده اند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : ما گاهی شاهدیم که مجلس با ارائه طرحهای مختلف سعی دارد تا در این جهت حرکت کند ولی متاسفانه هنوز هماهنگی لازم میان سران قوا ومسئولان اجرایی اصل 44 و سند چشم انداز به وجود نیامده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد : متاسفانه در سالهای گذشته علاوه بر این که کارهای جدی صورت نگرفته ما شاهد سلیقه های متفاوت بودیم ولی پس از نظارت مقام معظم رهبری در خصوص این اصل و سند چشم انداز باید تمامی سیاستهای کلان نظام در یک جهت و سمت و سو قرار گیرد.

وی افزود : مجلس و دولت باید تلاش کنند تا در یک مسیر حرکت کنند، ما بر روی این موضوع بحثهای فراوانی مطرح کرده ایم و باید در راستای آن گام برداریم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا دولت نهم از سند چشم انداز انحراف جدی پیدا کرده است گفت : موارد مشخصی وجود داشته است مثلا طبق سیاستهای کلان نظام کشور باید سالیانه کشور اتکای خود را از نفت 10 درصد کم کند که متاسفانه این کار عملی نشد. همچنین براساس این سیاستها دولت موظف شده است ظرف پنج سال سالیانه بیست درصد از بخشهای دولتی خود را واگذار کند و فقط به کارهایی حاکمیتی بپردازد که این امر نیز صورت نگرفت.

وی همچنین با بیان این که در بودجه امسال توجه خاصی به سند چشم انداز و اصل 44 نشده بود گفت : در بودجه آینده نیز ما شاهد مواردی هستیم که خلاف اصل 44 و سند چشم انداز است و اتکا داشتن به درآمد نفتی نمونه بارز آن است.



آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود : ما باید تلاش کنیم تا سیاستهای کلی نظام بر اساس رهنمودهای رهبری دنبال شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این که آیا با شرایط فعلی و امکانات موجود اهداف سند چشم انداز و اصل 44 محقق خواهد شد گفت : با محاسبات عمیق و احتیاطی که داشته ایم امید داریم تا اهداف این دو اصل مهم در کشور اجرایی شود زیرا ما امکانات و منابع بسیاری داریم که با استفاده از آنها می توانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم، باید تلاش کنیم تا هر چه زودتر بخش خصوصی پا به میدان بگذارد تا شاهد اقتصاد پویا باشیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد : رشد اقتصادی در کشور میسر است زیرا کشورهایی که منابع ما را ندارند از ما جلوترند پس ما می توانیم با دراختیار گرفتن تمامی امکانات به شرایط مطلوب دست پیدا کنیم مگر این که شرایط خاصی به وجود آید که مانع پیشرفت کشور شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان خود گفت : باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی هرچه سریعتر در کشور فعالیت خود را آغاز کند که این امر در دولت آقای خاتمی با سستی جلو رفت ولی با نظارتی که رهبر معظم انقلاب پس از ابلاغ این اصل دارند باید تلاشها بیشتر از گذشته شود تا به اصل 44 دست پیدا کنیم.



وی افزود : برخی از افرادی که در خصوص واگذاری بخشهای دولتی به خصوصی حرف و حدیثهایی را مطرح کرده اند فقط به دنبال جوسازی هستند . اگر این افراد سخنی دارند بهتر است به طور شفاف بیان کنند ، زیرا ما در خصوص واگذاری بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی کارهای کارشناسانه بسیاری انجام داده ایم.

وی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سئوال که آیا ایراداتی که نسبت به دوره ریاست جمهوری شما وجود دارد را قبول دارید یا خیر، گفت : عملا ثابت شده که ما در آن دوران درست حرکت کرده ایم و سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی تاکید بر عملکرد دوران هشت ساله دولت سازندگی است که در آن دوران مورد انتقاد جناح چپ و راست بود.