رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان حسن زاده رستمی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم بتول محصلی، مادر شهیدان والامقام مجید، اصغر و اکبر حسن زاده رستمی، از دلیرمردان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر فراوان شد.

این مادر مومنه و صبور، به حق الگویی والا برای زنان ایران اسلامی است که با عشق و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارات (ع)، فرزندانی مؤمن و مجاهد تربیت و با عزت و سرافرازی تقدیم اسلام و انقلاب کرد.

اینجانب مصیبت وارده را به مردم قدرشناس استان فارس به ویژه مردم شریف کازرون و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران