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۲۸ اسفند ۱۳۹۷، ۲۳:۲۶

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان حسن زاده رستمی را تسلیت گفت

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان حسن زاده رستمی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت حاجیه خانم بتول محصلی مادر شهیدان والامقام مجید، اصغر و اکبر حسن زاده رستمی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم بتول محصلی، مادر شهیدان والامقام مجید، اصغر و اکبر حسن زاده رستمی، از دلیرمردان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر فراوان شد.

این مادر مومنه و صبور، به حق الگویی والا برای زنان ایران اسلامی است که با عشق و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارات (ع)، فرزندانی مؤمن و مجاهد تربیت و با عزت و سرافرازی تقدیم اسلام و انقلاب کرد.

اینجانب مصیبت وارده را به مردم قدرشناس استان فارس به ویژه مردم شریف کازرون و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4572459

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