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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۱۸

مشکلات سپردن وثیقه برای استفاده از تسهیلات بانکی زودبازده برطرف شد

معاون برنامه ریزی و مالی اداری فرمانداری کرج از حل مشکلات سپردن وثیقه به منظور استفاده از تسهیلات بانکی برای طرح‌های زودبازده اقتصادی خبر داد.

مهدی مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این طرح بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در کرج به اجرا درآمده و به موجب آن کارفرمایان بنگاه های اقتصادی زودبازده می توانند برای استفاده از تسهیلات تا سقف 200 میلیون ریال به صورت زنجیره ای یکدیگر را ضمانت کنند.

وی افزود: در این طرح کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک می توانند زنجیروار یکدیگر را در مقابل بازپرداخت وام ضمانت کنند و دیگر نیازی به سپردن وثیقه های ملکی و چک و ... ندارند.

مهدی زاده یادآور شد: این طرح هفته گذشته به بانک ها ابلاغ شده و اجرای آن از ابتدای هفته جاری در کرج آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که موفق به دریافت تسهیلات زودبازده نمی شوند ضامن معتبر یا وثیقه ندارند که با در نظر گرفتن ضمانت زنجیره ای این مشکل برای بسیاری از افراد قابل حل است .

وی یادآور شد: به عنوان نمونه دامداری ها ، کارگاه های نجاری ، آهنگری و ... می تواند زنجیره وار هم صنفان خود را ضمانت نمایند.

کد مطلب 457248

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