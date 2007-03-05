20 هزار نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند

سردار علی شالیکار با بیان مطلب فوق امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان مازندران افزود : سال گذشته 300 هزار نفر به ماطق جنوب از جمله اروند کنار اعزام شدند.



وی زمان اعزام این افراد را از 15 اسفند به مدت یک ماه بیان کرد و گفت : لشگر 25 کربلا آمادگی کامل دارد علاقمندان را تا سوم خرداد سرویسدهی کند .



فرمانده لشگر ظفرمند و پیروز کربلا ضمن اشاره به رشادتهای رزمندگان دفاع مقدس در عملیاتهای مختلف از جمله والفجر 8 خاطر نشان کرد : احیاء و زنده نگه داشتن یاد و نام دوران دفاع مقدس و ذکر رشادتهای نام آوران این عرصه و تبیین آن به نسلهای بعدی خصوصا نسل جوان امروز از جمله اهداف اجرای این اردوها می باشد.



وی مدت اقامت افراد در این اردوها را 4 الی 7 روز عنوان کرد و گفت : در این اردوها برنامه های فرهنگی، بازدید از مناطق جنگی، دعای توسل، کمیل و قرآن از برنامه های جنبی و روحانی می باشد.

شالیکار بیان داشت : دفاع مقدس یک حادثه کوچک نبود بلکه یک فرهنگ تمام عیار با ارزشهای والای انسانی در دفاع مقدس نمود پیدا کرده است.



وی اردوهای راهیان نور را برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت : معرفی و آشنا سازی قشر جوان جامعه با فرهنگ شهادت از وظایف اصلی ماست.