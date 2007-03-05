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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۱۷

اسامی داوران دیدارهای عقب افتاده لیگ برتر اعلام شد؛

واحدی دیدار ملوان با پاس را قضاوت می کند

واحدی دیدار ملوان با پاس را قضاوت می کند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دو مسابقه لیگ برتر که عصر فردا در انزلی و مشهد برگزار می شود، را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داورانی که دومسابقه عقب افتاده ازهفته بیستم رقابتهای لیگ برتر را قضاوت می کنند به شرح زیراعلام کرد:

*سه شنبه 15/ 12/85
* ملوان بندرانزلی - پاس تهران (ورزشگاه تختی انزلی)
داور: قاسم واحدی ، کمکها: بابک داوری و محمدباقر قراملکی
داور چهارم : غلامرضا تیموری - ناظر: حاتم بک پور
 
* ابومسلم خراسان - استقلال اهواز(ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)
داور: سید احمد صالحی، کمکها: حسن نوشه ور و  محمد نجفی
داور چهارم : حسین برزگر - ناظر: غلامحسین بهنیا
 
همچنین دیدارمعوقه استقلال تهران و ملوان بندرانزلی از هفته بیست ویکم رقابتهای لیگ برترروزیکشنبه بیستم اسفندماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 457251

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