واحدی دیدار ملوان با پاس را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داورانی که دومسابقه عقب افتاده ازهفته بیستم رقابتهای لیگ برتر را قضاوت می کنند به شرح زیراعلام کرد:

*سه شنبه 15/ 12/85

* ملوان بندرانزلی - پاس تهران (ورزشگاه تختی انزلی)

داور: قاسم واحدی ، کمکها: بابک داوری و محمدباقر قراملکی

داور چهارم : غلامرضا تیموری - ناظر: حاتم بک پور



* ابومسلم خراسان - استقلال اهواز(ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)

داور: سید احمد صالحی، کمکها: حسن نوشه ور و محمد نجفی

داور چهارم : حسین برزگر - ناظر: غلامحسین بهنیا



همچنین دیدارمعوقه استقلال تهران و ملوان بندرانزلی از هفته بیست ویکم رقابتهای لیگ برترروزیکشنبه بیستم اسفندماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

