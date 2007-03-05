جریمه 2 میلیارد و 448 میلیون ریالی تاجر بزرگ سویا

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، یدالله ملکی امروز در جمع خبرنگاران افزود: یک شرکت که به فعالیت قاچاق گازوئیل در استان مشغول بود دستگیر شناسایی و بالغ بر یک میلیارد و 372 میلیون و 479 هزار و 753 ریال جریمه شد.

وی تصریح کرد: شرکت دیگری نیز با فعالیت در همین راستا ، اخیرا شناسایی شد که 73 میلیون ریال جریمه شده است.

ملکی خاطر نشان کرد: از فعالیت های دیگر تعزیرات حکومتی ، رسیدگی به تخلفات بخش های دولتی است که در این راستا یکی از دستگاههای اجرایی استان به دلیل دریافت تعرفه مازاد بر قانون به مبلغ یک میلیارد تومان جریمه نقدی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران ، در ادامه از دستگیری عمده فروش بزرگ سویا در استان خبر داد و گفت: این تاجر بزرگ ، 2 میلیارد و 448 میلیون ریال به دولت جریمه پرداخت کرده است.

وی با اشاره به بازرسی و گشت مشترک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ، اظهار داشت: در این 200 مورد بازرسی ، 1500 مورد تخلف که بیشتر در زمینه افزایش ویزیت بیماران ، موسسه های پزشکی غیر مجاز ، زیر میز بگیری پزشکان و موسسه های پزشکی غیر مجاز بوده است.

ملکی همچنین با اشاره به همکاری 20 شعبه حل اختلاف در استان با تعزیرات حکومتی ، از آمادگی کامل نیروهای این اداره برای ایام نوروز در راستای نظارت بر رستورانهای واحدهای بین راهی و اماکن اقامتی و پذیرایی خبر داد.