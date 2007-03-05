ایران برای رفع هرگونه ابهامی بر سر میز مذاکره می نشیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای حکام 35 نفره آژانس صبح دوشنبه نشست خود در وین را جهت بررسی وضعیت پس از مخالفت تهران با توقف غنی سازی اورانیوم آغاز شد.

علی اصغر سلطانیه در وین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات امروز محمد البرادعی مبنی بر اینکه آژانس توانسته عدم انحراف (برای اهداف نظامی) از مواد هسته ای اعلام شده در ایران را راستی آزمایی کند، خاطرنشان کرد: این بهترین دلیلی است که فعالیت های ایران تنها با هدف صلح آمیز انجام می شود.

نماینده دائمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل افزود : ایران هرگز حق خود را در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای متوقف نخواهد کرد و تهران کاملا آماده است به منظور رفع تمامی ابهام ها در زمینه فعالیت های هسته ای ایران بر سر میز مذاکره بنشیند.

این درحالی است که "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنان خود در نشست امروز شورای حکام به تشریح چگونگی وضعیت پرونده هسته ای ایران پرداخت و تاکید کرد: به نظر من تنها راه برای حل مسئله هسته ای ایران "مذاکره" است.

البرادعی در نشست شورای حکام تصریح کرد: من همچنان معتقدم که تنها از طریق مذاکره می توان به یک راه حل جامع و پایدار برای مسئله هسته ای ایران و دیگر مسائل مربوط به آن دست یافت.

وی افزود: من جداً امیدوارم که شرایط به زودی برای ازسرگیری مذاکرات بین ایران و طرفهای مربوطه آغاز شود.

البرادعی اظهار داشت : آژانس توانسته عدم انحراف (برای اهداف نظامی) از مواد هسته ای اعلام شده در ایران را راستی آزمایی کند، اما نمی تواند به طور کامل تاریخ برنامه هسته ای ایران و برخی اجزای آن را مشخص کند، زیرا ایران به قدرلازم شفاف سازی و همکاری نکرده است.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین به این مسئله اشاره کرد که وی به منظور بحث و تبادل نظر درباره چگونگی نظارت بر خلع سلاحهای هسته ای کره شمالی به این کشور سفر خواهد کرد.

ازسوی دیگر، برخی از دیپلمات ها عقیده دارند که ایرانی ها و آمریکایی ها می توانند از روز شنبه در کنفرانس بین المللی بغداد تماس های خود را از سر بگیرند.

در کنفرانس بین المللی بغداد که روز دهم مارس در پایتخت عراق برگزار می شود، برخی از کشورهای قدرتمند غربی و خاورمیانه شرکت دارند.