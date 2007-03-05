اخبار کوتاه هنری کرج

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامل 40 قطعه عکس با موضوع عاشورا و مراسم عزاداری در شهرهای مختلف ایران و کربلاست و عکس های سیاه و سفید ارائه شده در آن همگی توسط هنرجویان عکاسی تهیه شده است. در مراسم افتتاح این نمایشگاه مشاور مدیر کل ارشاد استان و جمعی از مسئولان محلی کرج شرکت داشتند.

- نمایشگاه نقاشی کودک در نگارخانه جلوه کرج برپاست. این نمایشگاه با همکاری جمعی از هنرمندان کودک زیر نظر آزیتا رحم دل برگزار شده است. نمایشگاه یادشده تا روز 19 اسفندماه در نگارخانه جلوه واقع در خیابان شرکت گاز کرج دایر است.

- در اولین روز ششمین هفته فیلم و عکس کرج فیلم های "گرداب"، "سهم ما"، "پیرمرد تنهاست"، "عصای چوبی"، "هنوز شب نشده"، "کسوف" و "برزخ" از تولیدات انجمن سینمای جوانان کرج به نمایش درآمدند. در بخش گفتگو با فیلمسازان نیز پس از نمایش فیلم سینمایی "گل یا پوچ" ابوالفضل جلیلی جلسه نقد و بررسی فیلم با حضور کارگردان برگزار شد. فردا نیز 9 فیلم در دومین روز جشنواره به نمایش درمی آید و گزیده مستندهای جشن خانه سینما در بخش جنبی پخش خواهد شد.