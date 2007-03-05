نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام این مطلب توضیح داد : نشست کمیته مقامات ارشد ، متشکل از معاونین وزرای امور خارجه ، روز سه شنبه گشایش خواهد یافت و در این نشست، موضوعات مهم همکاریهای بین المللی و راهکارهای همکاریهای آتی و همچنین گزارش نشستهای کارشناسی در سه حوزه تجاری ، دانشگاهی و بخش خصوصی بررسی و توصیه های نهایی جهت ارائه به شورای وزیران آماده خواهد شد.

به گفته وی نشست شورای وزیران اتحادیه مذکور نیز در روز چهارشنبه 16 اسفند ماه با سخنرانی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور افتتاح خواهد شدو در این نشست ، پیشنهادهای کمیته مقامات ارشد در زمینه تقویت همکاریهای منطقه ای و سایر موضوعات درون سازمانی مورد بررسی و تصویب وزرا قرار خواهد گرفت.

این نشست به مدت سه روز در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ادامه خواهد داشت.