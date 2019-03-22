فهیمه خان‌محمدزاده عضو هیئت رئیسه خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به زمان آغاز به کار تیم جدید از اعضای خانه احزاب گفت: اولین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ساعت ۱۵، هجدهم فروردین ماه در محل خانه احزاب با دعوت آقای کریمی اصفهانی که مسئولیت برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب را نیز بر عهده داشتند، برگزاری می‌شود.

وی افزود: البته شروع دوره جدید باید پس از تأیید انتخابات مجمع عمومی باشد که این کار با همکاری مسئولین برگزار کننده مجمع عمومی و وزارت کشور انجام خواهد شد. هنوز شورای مرکزی دوره قبل کار اداره خانه احزاب را برعهده دارد تا نتیجه انتخابات اخیر توسط وزارت کشور تأیید شده و اولین جلسه شورای مرکزی جدید تشکیل شود.

وی همچنین در خصوص زمان برگزاری جلسات فراکسیون اصولگرایان برای انتخاب رئیس خانه احزاب گفت: طبیعی است زمانی که ما بخواهیم تصمیم بگیریم تا چه کسی ریاست فراکسیون و ریاست خانه احزاب را برعهده بگیرد، باید به گونه‌ای عمل کنیم که نظر همگی افراد جلب شود. افراد همگی توانمند و مطرح هستند اما کسی که می‌خواهد رئیس فراکسیون شود، باید نظر جمع را جلب کند. هنوز در مورد کاندیداها صحبت رسمی در فراکسیون نداشته‌ایم.

دبیرکل جمعیت پیروان زینب (س) همچنین در مورد برنامه‌های خاص اصولگرایان در دوره جدید خانه احزاب با توجه به اینکه ریاست جدید خانه احزاب برعهده این طیف است، خاطر نشان کرد: هر فراکسیون برای خود برنامه خاصی در نظر گرفته است اما خانه احزاب در این دوره به صورت باشگاهی اداره خواهد شد. می‌خواهیم که در آن تضارب افکار وجود داشته باشد و هر سه سلیقه بتوانند نظر خود را مطرح کنند که این موضوع باعث می‌شود خانه احزاب از تک سلیقگی و تک جناحی بودن خارج شود.

خان محمدزاده ادامه داد: برای اینکه بتوانیم با اقتدار، قدرت و وحدت خانه احزاب را که یک باشگاه حزبی است اداره کنیم، باید با خرد جمعی موضوعات را مورد بررسی قرار دهیم که پیشرفت و توفیق برای همه اعضا حاصل شود. حال همگی جناح‌ها می‌توانند پس از آنکه گفتمان درون تشکیلاتی خود را درون خود مورد بحث قرار دادند، آن را در هیأت رئیسه مطرح کنند.

وی همچنین افزود: به نظر من با توجه به اینکه ما وکیل احزاب در این خانه هستیم به عنوان وکیل در مقابل موکلان خود وظیفه داریم و باید هر سه ماه یک بار تمام احزابی را که عضو این خانه هستند و در مجمع حضور داشتند را جمع کنیم و به سوالات آنها پاسخ داده و گزارش عملکردی را برای آنها ارائه کنیم.

عضو هیأت رئیسه خانه احزاب همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا در مورد بودجه سال ۹۷ و دریافت آن توسط خانه احزاب کاری صورت گرفته، گفت: همان طور که می‌دانید من در دوره قبل هم عضو خانه احزاب بودم. ما توسط افرادی که می‌شناختیم، نمایندگان مجلس و همچنین افرادی که با دولت در ارتباط بودند همچون آقایان کمالی و کواکبیان موضوع را پیگیری کردیم. در سال ۹۷ بودجه سال ۹۶ به حساب خانه احزاب واریز شد و آن را طبق همان آئین نامه جدید و احزابی که خود را با آن تطبیق داده بودند به حساب تک تک افراد واریز کردیم. حال برای بودجه‌های بعدی هم رایزنی‌های خود را انجام می‌دهیم تا اگر توانستیم هر چه زودتر بودجه جدید را به حساب احزاب واریز کنیم.