سیاستها و ضوابط ناظر بر روابط خارجی ایران تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی این خبر را امروز در افتتاحیه اجلاس سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مشترک المنافع اعلام کرد .



متکی در این اجلاس با اشاره به اهمیت منطقه آسیای میانه و قفقاز گفت: کشورهای مشترک المنافع به دلایل سیاسی ، اقتصادی و امنیتی از اهمیت ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند.

وی افزود: مولفه های این اهمیت به شکلی است که با گذشت زمان جایگاه آنها کم رنگ نمی شود بلکه بر اهمیت آنها افزوده می گردد.

وزیر امور خارجه نشست سفرا را فرصتی مناسب برای باز تعریف تحولات ظرفیت ها و چگونگی روابط آتی جمهوری اسلامی ایران با این منطقه خواند و افزود: ممکن است بسیاری از موارد در گذشته هم به عنوان مبنایی اساسی در روابط بر آن تکیه شده باشد اما دولت نهم مصمم و با عزمی جدی بدنبال برداشتن گامهای عملی در این خصوص است.

متکی با اشاره به اینکه در هیچ مقطعی بعد از انقلاب وزارت امور خارجه تا این حد با وزارتخانه های دیگر هماهنگ نبوده است گفت: بعد از 27 سال از پیروزی انقلاب برای اولین بار بمنظور ایجاد یکپارچگی در روابط خارجی مجموعه ای تحت عنوان سیاست ها و ضوابط ناظر بر روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان در 4 بخش تنظیم و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس این مجموعه روابط خارجی با کشورهای همسایه، جهان اسلام ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی تدوین شده که علاوه بر ایجاد یکپارچگی باعث متوازن کردن روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با 4 مجموعه فوق خواهد شد.

وزیر امور خارجه توازن و یکپارچگی در روابط خارجی را دو محور اساسی در سیاست خارجی دولت نهم عنوان کرد.

وی تصریح کرد: سیاست خارجی فعال دولت نهم چون با رویکرد مبتنی بر آسیب شناسی دشمن و ایستادگی در برابر سیاست های غیر منطقی آنها با استفاده از تهاجم نرم افزارانه حرکت می کند مورد چالش قرار می گیرد.