بسته مشوق ها همچنان روی میز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "جان اسیلبورن" وزیر خارجه لوکزامبورگ درحاشیه نشست امروز وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل اعلام کرد که پیشنهاد اروپا (بسته مشوقها) همچنان روی میز قرار دارد.

پنج کشور دائم شورای امنیت به همراه آلمان در ژوئن گذشته بسته ای از مشوقها را به ایران پیشنهاد کردند که در آن به ازای تعلیق غنی سازی اورانیوم، منافع تجاری و امنیتی و فناوری در نظرگرفته شده است.

برپایه این گزارش، اسیلبورن با اشاره به ضرورت پیگیری مذاکرات، گفت که تنها اروپایی ها قادر به پایان دادن به مسئله هسته ای به شیوه های مسالمت آمیز هستند و آمریکا یا روسیه و یا چین این توان را ندارند.

وی افزود : ادامه غنی سازی اورانیوم تنها باعث می شود که اتحادیه اروپا موضع خود را تشدید کند.

وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا صبح امروز نشست خود را به ریاست "فرانک اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان آغاز کردند. در این نشست مسئله هسته ای ایران و سایر مسائل داخلی و خارجی این اتحادیه بررسی می شود.