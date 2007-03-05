مازندران پذیرای 3 میلیون مسافر نوروزی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران امروز در جمع خبرنگاران افزود: این موزه ها شامل دو موزه مردم شناسی در غرب و شرق استان ، خانه کلبادی ساری و ساختمان دارایی آمل است.

رحمت عباس نژاد ادامه داد: 100 میلیون تومان برای احداث موزه دارایی آمل تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: آثار ثبتی مازندران در قالب 350 اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و ثبت 60 پرونده دیگر در آینده ای نزدیک صورت می گیرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به وجود یگان های حفاظت در استان گفت: 120 نفر در قالب این نیروها فعال هستند که تعدادشان کم است و دارای حقوق مکفی نیستند.

عباس نژاد به اقدامات سازمان میراث فرهنگی استان برای آسان تر کردن سفرهای نوروزی مازندران اشاره و تصریح کرد: ستاد تسهیلات نوروزی در استان فعال است و 4 پایگاه اطلاع رسانی در نقاط مختلف استان آماده رزواسیون و اطلاع رسانی به مسافران است.

وی از برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی در ایام نوروز در چالوس خبر داد و گفت: این نمایشگاه در 130 غرفه برای علاقه مندان و مسافران نوروزی ایجاد می شود.

دبیر کارگروه صنایع دستی و گردشگری استان نیز به ارائه تسهیلات به صاحبان هتل ها و مراکز جهانگردی از محل طرح های زودبازده خبر داد و گفت: 896 نفر به مبلغ 43 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

عباس نژاد پیش بینی کرد که نوروز 86 ، حدود 3 میلیون نفر به مازندران سفر کنند.

وی گفت: 110 هتل ، متل و مهمانپذیر با 9 هزار تخت تحت نظارت ، 14 هزار تخت پلاژها ، 20 هزار تخت دولتی و 2 هزار کلاس درس آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است.