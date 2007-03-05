طرح ویژه نظارت بر مراکز درمانی کرج اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، کبری جودکی در آخرین جلسه کارگروه بهداشت و درمان فرمانداری کرج اظهار داشت: این طرح با هدف نظارت بر چگونگی فعالیت های واحدهای بهداشتی و درمانی توسط ناظران شبکه بهداشت و درمان انجام می شود .

وی افزود: نظارت بر واحدهای درمانی و بهداشتی در تمام طول سال به صورت محسوس و غیر محسوس صورت می گیرد اما در ایام نوروز به لحاظ ضرورت این نظارت به طور ویژه اعمال خواهد شد.

جودکی خاطرنشان کرد: در کرج 85 مرکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان فعال هستند که در طول ایام تعطیلات به صورت کشیکی در خدمت شهروندان خواهند بود.

وی ادامه داد: این کشیک شامل یک پزشک ، دو پرستار و بهیار و به طور متناوب تغییر می کند ضمن آنکه در مواقع ضروری از پزشکان متخصص بهره گیری خواهد شد.

جودکی یادآور شد: در طول ایام تعطیلات شهروندان و مسافران نوروزی در صورت مشاهده هر گونه مشکل در زمینه بهداشت و درمان و دارو می توانند با شماره تلفن 4436007 ماموران شبکه بهداشت را در جریان امر قرار دهند و مطمئن باشند موضوع مطرح شده توسط آنها به طور جدی پیگیری می شود .

طرح نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی کرج از روز 29 اسفندماه آغاز خواهد شد و تا روز 16 فروردین 86 ادامه دارد.