مشعل سه شنبه به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع که خواست نامش فاش نشود درگفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود که مشعل صبح (سه شنبه) با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران دیدارخواهد کرد.

برپایه این گزارش، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که مشعل روز سه شنبه با "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه ایران کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار خواهد کرد.

گفتنی است رئیس دفتر سیاسی حماس اخیرا برای کسب حمایت جامعه بین المللی از دولت وحدت ملی آتی فلسطین و تلاش برای برداشته شدن محاصره تحمیلی علیه فلسطین به چند کشور از جمله مصر و روسیه سفر کرد.

مشعل و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نهم فوریه در نشست خود در مکه مکرمه برای پایان دادن به اختلافات داخلی و تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین به توافق رسیدند.

رایزنی ها هم اکنون برای تشکیل دولت وحدت ملی ادامه دارد و این دولت قرار است پایان هفته آینده اعلام وبرای کسب رای اعتماد به مجلس قانونگذاری فلسطین معرفی شود.