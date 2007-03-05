توافق لبنانی ها برای خروج از بحران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی لبنان، "امیل لحود" درجریان دیدار با "عبدالعزیزخوجه" سفیر عربستان در لبنان گفت : توافق میان رهبران سیاسی لبنان برای حل بحران ضروری است بویژه که عربستان حمایت خود را از هرگونه توافق لبنانی ها اعلام کرده است زیرا ریاض به همه گروهها از یک منظر و به طور یکسان می نگرد.

وی ابراز امیدواری کرد رهبران سیاسی لبنان به وضع اصول و مبانی ضروری دست پیدا کنند که باعث مشارکت همگان در اداره امور کشور از طریق تشکیل دولت وحدت ملی در سریعترین زمان ممکن می شود.

لحود گفت که اوضاع کنونی منطقه تقویت وحدت صفوف لبنانی ها را برای مقابله با دسیسه های دشمنان این کشور ایجاب می کند زیرا آنها درتلاش برای سوء استفاده از شکاف سیاسی کنونی هستند.

وی نشست های اخیر درعربستان سعودی بویژه دیدارمیان "عبدالله بن عبدالعزیز" شاه این کشور و "محمود احمدی نژاد " رئیس جمهوری ایران را فرصتی برای کاهش التهاب و افزایش میزان خوشبینی برای دستیابی به راه حل های مورد نظر در آینده نزدیک دانست.

درهمین حال، سفیر عربستان نیز رئیس جمهوری لبنان را از نتایج مذاکرات عربستان و ایران و نیز ایده های مطرح در چارچوب تلاش عربستان برای حل و فصل بحران سیاسی لبنان آگاه کرد.

خوجه پس از دیدار با لحود در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت : ما هم اکنون درصدد گفتگو وطرح ایده ها هستیم و به سخنان و نظرات برادران خود در گروههای مخالف و موافق دولت گوش می دهیم و انشاء الله شاهد لبنانی باثبات و متحد خواهیم بود و همه مشکلات حل خواهد شد.

وی درپاسخ به سوال دیگری ابراز اطمینان کرد : فضای مثبتی وجود دارد و همه طرف ها برای ایجاد راه مناسب برون رفت از بحران تلاش می کنند.

سفیرعربستان همچنین درباره برگزاری نشست شاه عربستان و رئیس جمهوری سوریه پیش از برگزاری اجلاس آتی سران عرب اظهار بی اطلاعی کرد.

سفیرعربستان در لبنان همچنین امروز با "فواد سنیوره" نخست وزیر این کشور دیدار و وی را از فضای نشست سران عربستان و ایران آگاه کرد.

خوجه پس از این دیدار تنها به این گفته اکتفا کرد که "فضا بسیار بسیار مثبت است و خوشبینی همچنان وجود دارد و امیدوارم به راه حلی پیش از برگزاری اجلاس آتی سران عرب دست یافته شود".

درهمین حال، مطبوعات لبنان نیز درباره بازتاب مثبت نشست سران عربستان و ایران بر تحولات سیاسی لبنان ابراز خوشبینی کردند و روزنامه "السفیر" به نقل از منابع لبنانی بسیار آگاه نوشت : نتایج رایزنی های منطقه ای درباره پرونده لبنان بویژه در پرتو نتایج اجلاس سران عربستان و ایران از مرحله بسیار مثبت فراتر رفته و به مرحله ممتاز رسیده است.

"عمروموسی" دبیرکل اتحادیه عرب نیز درگفتگو با این روزنامه نتایج اجلاس عربستان و ایران را مثبت ارزیابی کرد.

السفیر ابراز امیدواری کرد که بیروت بزودی شاهد نتایج خوب دیدار سران عربستان و ایران باشد.

از سوی دیگر، روزنامه "المستقبل" نوشت که نشست سران عربستان و ایران بازتاب مثبتی در بیروت داشت و عرصه سیاسی لبنان در انتظار تجسم نتایج این نشست از خود خوشبینی نشان داده است.