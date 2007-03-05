صباباتری به فینال صعود کرد / دیدار سوم ذوب آهن و پتروشیمی برای تعیین دومین فینالیست

به گزارش خبرنگارمهر، دردیداردوم ازبازیهای پلی آف مرحله نیمه نهایی لیگ برتربسکتبال عصرامروز دوتیم بسکتبال صبا باتری ومهرام درسالن بسکتبال ورزشگاه آزادی برابرهم به میدان رفتند که درنهایت تیم صباباتری دروقت های اضافی وبا نتیجه 83 بر73 رقیب تهرانی خود را شکست داد.

با این پیروزی تیم بسکتبال صبا باتری با توجه به دو پیروزی متوالی برابرمهرام درمرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال جواز حضور در دیدارپایانی را بدست آورد. این تیم دربازی اول با نتیجه 88 بر 83 مهرام را شکست داده بود.

همچنین تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان که بازی اول این مرحله پتروشیمی ماهشهررا شکست داده بود، درمسابقه دوم که عصر امروز درسالن اندیشه ماهشهربرگزارشد مقابل میزبان خود مغلوب شد.

دراین مسابقه تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام با نتیجه 91 بر76 ‪‪مقابل ذوب آهن اصفهان به پیروزی رسید تا دیدارسوم بین این دوتیم تکلیف دومین تیم فینالیست مسابقات لیگ برتربسکتبال ایران را مشخص کند.