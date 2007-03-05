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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۲۰:۰۴

نماینده اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی :

تحولات ایران تاثیر مستقیمی بر ارمنستان و آذربایجان دارد

"پیتر سمنبی" نماینده اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی بر این باور است که هر تحولی در ایران مستقیماً بر ارمنستان و آذربایجان تاثیر می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آسیای میانه، پیتر سمنبی،(Peter Semneby) فرستاده ویژه اتحادیه اروپا و نماینده ویژه این اتحادیه درناحیه قفقازجنوبی در ادامه می گوید : هرگونه تغییر و تحول در وضعیت ایران تاثیر مستقیمی بر اوضاع آذربایجان و ارمنستان خواهد داشت.

وی که با رادیو سراسری ارمنستان مصاحبه می کرد همچنین با تاکید بر اهمیت ایران به عنوان یک همسایه خوب برای کشورهای آسیای میانه افزود : برای ارمنستان، ایران یک شریک و همکار تجاری بزرگ است و برای آذربایجان، ایران با وجود تعداد قابل توجه آذری زبان، کشوری مهم و تاثیر گذار می باشد.


 

کد مطلب 457289

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