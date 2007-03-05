کار شیث رضایی اخلاقی نبود / نمی توانستم برخی مسائل را مقابل خبرنگاران مطرح کنم

به گزارش خبرنگارمهر، علی دایی پیش از اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران گفت: ابتدا باید عنوان کنم علت عدم حضور من درجلسه علنی کمیته انضباطی این بود که نمی خواستم و صلاح نبود مواردی را بصورت علنی در جمع خبرنگاران مطرح کنم ، به همین خاطر از مسئولان کمیته انضباطی خواستم که با عدم حضور درنشست علنی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به صورت غیرعلنی موارد را به اطلاع آقای شاه حسینی و همکارانش برسانم. تمام مدارک و حرف هایی که لازم بود را با مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درمیان گذاشتم و امیدوارم که آنها با آگاهی از روی حق رای خود را اعلام کنند.

وی ادامه داد : شیث رضایی درمطبوعات مدعی شده من به وی توهین کرده ام. اگر رضایی چنین حرفی را زده باشد من از او شاکی ام . متاسفانه طی چند روز اخیر درروزنامه ها و مطبوعات نیز برخی به این بحث دامن زده اند و جریان را برعلیه من کرده اند.

مهاجم تیم فوتبال سایپا تاکید کرد : به گواه فیلم بازی و فیلمی که باشگاه ما تهیه کرده شیث رضایی 28 بار روی من مرتکب خطا شده است . این تعداد خطا به غیر از خطاهای بود که در جریان مسابقه روی من مرتکب شد و تلویزیون به تصویر کشید.

وی با انتقاد دوباره از رضایی گفت : رضایی با زانو به کمر من زد و تازه مدعی است به من ضربه نزده است. اقدام به ضربه زدن او کافی بود تا داور به وی کارت قرمز نشان دهد. متاسفانه داور در 10 قدمی ما این صحنه را دید و هیچ واکنشی ازخود نشان نداد. شاید اگر او با رضایی برخورد می کرد کاربه اینجا کشیده نمی شد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا تصریح کرد : "عنایت" از من شکایت کرده است. او با شکایت از من باعث شد یکسری ازمسائل و توضیحات را به کمیته انضباطی منعکس کنم. مسائلی که نمی توانستم در جلسه علنی درحضور خبرنگاران مطرح کنم.



وی تاکید کرد : برخی نمی خواهند سایپا قهرمان شود زیرا با قهرمانی ما معادلات آنها برهم می خورد، اما ما مردانه ایستاده ایم تا رسیدن به قهرمانی دست از تلاش برنمی داریم.

دایی با تاکید براین نکته که طی هفته گذشته داوران خواسته یا ناخواسته 4 امتیاز به استقلال کمک کرده اند، ادامه داد : یکی از دلایل کمک به استقلال برای رسیدن به قهرمانی می تواند محرومیت این تیم از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باشد. اما این راهش نیست.

وی ادامه داد : می گویند پرسپولیس بی پول است . نمی دانم کدام تیم بی پول یک میلیارد برای استخدام مربی هزینه می کند. تیم ما که درکورس قهرمانی است و صدرنشین لیگ برتراست با افتخارمی گویم کادرفنی اش بیش از120 میلیون تومان دریافت نکرده است.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان ساخت : اطمینان دارم که سایپا قهرمان می شود. به این حرفم ایمان دارم و شک ندارم هر اتفاقی پیش بیاید عنوان قهرمانی لیگ برتر از آن ما خواهد شد. ما به هیچ تیمی باج نداده ایم و باج نخواهیم داد.



مهاجم تیم فوتبال سایپا اذعان داشت : شیث رضایی درجریان بازی با تیم ما کارهای زشتی انجام داد که نمی توانم آنها را بازگو کنم. او از دقیقه 2 شروع کرد به کارهای غیر ورزشی و اگر بازی را یکبار مورد بازبینی قراردهید به خوبی این نکات را خواهید دید و از بسیاری از مسائل آگاه می شوید.

دایی درخصوص صحنه درگیری خود با شیث رضایی گفت : شیث رضایی دستهای مرا گرفته بود، می خواستم خود را از دست او رها کنم ، چاره ای نبود باید هلش می دادم که متاسفانه صورتم به وی برخورد کرد. نمی دانم برای فرار از دست رضایی باید چه کارمی کردم. در روزهای گذشته نیزکارشناسان مدعی شده اند من با سر به صورت رضایی کوبیدم . اگر به او ضربه محکم زده بودم حتما صورتش متورم می شد. اما امروز که رضایی درجلسه کمیته انضباطی حضور یافته به هیچ وجه علائم ضرب خوردگی در صورتش دیده نمی شود.



وی خاطر نشان ساخت: من از کارشناسان داوری گلایه دارم. آنها گفته اند رفعتی در تکرارضربه پنالتی پرسپولیس شجاعت به خرج داده است. شجاعت رفعتی زمانی است که در شرایطی مشابه رای به تکرار پنالتی تیم ما می داد. مشابه همین اتفاق در بازی سایپا - استقلال رخ داد. زمانی که داریوش یزدانی ضربه پنالتی را به سود سایپا زد و وحید طالب لو زودتر از او حرکت کرد و توپ را گرفت داور با کمال تعجب از تکرار ضربه پنالتی خودداری کرد. اما این جمعه داوربا جدیت رای به تکرار ضربه پنالتی پرسپولیس داد. نمی دانم چرا باید قانون تنها برای تیمهای روبروی استقلال و پرسپولیس اجرا شود؟ چرا این قانون برای تیمهای پرطرفدار نیست ؟

سرمربی تیم فوتبال سایپا اذعان داشت: من برعلیه کمیته داوران و مسعود عنایت موضع گیری نکردم. روی هوا حرفی بر زبان نیاوردم. اما متاسفانه ایشان مدعی اند من افترا زده ام. من حرف بدی نزدم. گفتم تنها کسی که می توانست جو ورزشگاه آزادی را در بازی روز جمعه آرام کند داور مسابقه بود که به خوبی ازعهده این کار بر آمد. گمان نمی کنم حرف بی ربطی زده باشم، همه دیدند در بازی جمعه چه اتفاقاتی افتاد .

دایی اذعان داشت: من از محمود فکری هم گلایه دارم و این گلایه خود را به کمیته انضباطی انعکاس دادم. او دراین جایگاهی نیست که درخصوص محرومیت من در کمیته انضباطی اظهارنظر کرده و کمیته انضباطی را تحریک کند که من را محروم کند. فکری بهتر است به جای اظهارنظر در این زمینه بگوید چرا تیم استقلال به موقع فهرست خود را کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال نکرد و از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف شد!