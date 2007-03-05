چنی و بوش اعتبار آمریکا را به سرقت برده اند / اتهامات آمریکا به ایران بی معنا است

به گزارش خبرگزاری مهر، "پل کریگ رابرتز" مقاله نویس این تارنمای اینترنتی ضد جنگ درتحلیل خود با اشاره به اینکه دولت بوش و چنی اولین دولت نومحافظه کار در آمریکا به شمار می رود، می نویسد : در مدت کوتاه چند سال، این رژیم، قوانین حقوقی را تخریب کرده، بین قدرتها جدایی انداخته و کنوانسیون ژنو و مابقی اعتباراخلاقی ایالات متحده و همچنین زیربنای اقتصادی و شهروندان بی شمار و بی گناه دو کشور اسلامی در افغانستان و عراق را از بین برده است.

وی در ادامه این تحلیل در آنتی وار با فهرست کردن تعدادی از نومحافظه کاران آمریکایی که بسیاری از آنها هم اکنون ازحاکمان واشنگتن هستند، می گوید : این گروه، افرادی هستند که امروز سیاست را در واشنگتن کنترل می کنند و در این مسیر مورد حمایت رسانه ها و مؤسسه های سیاسی جنگ طلب درآمریکا نیز نمی باشند.

آنتی وار در مقاله خود با اشاره به حادثه تروریستی یازده سپتامبر و دستاویز آمریکا برای حمله به افغانستان وعراق می گوید: امروزه آمریکا ایران را متهم می کند که گروههای ستیزه جو را درعراق تجهیز می کند درحالیکه این شورشی ها از سنی ها هستند که بیشتر لطمات را به نیروهای آمریکا و همچنین به شیعیانی می زنند که از نزدیکترین متحدین ایران هستند.

وی در ادامه می نویسد : ادعای بوش بر این اساس است که ما باور کنیم که ایران دشمنانش را علیه متحدینش تجهیز می کند و این اتهام ها بی معنی است.

وی همچنین با اشاره به هزینه های آمریکا در منطقه آن را جنگی برای تامین نفت و کمک به براندازی قدرتهایی می داند که به نوعی مخالف اسرائیل و کشورهای مسلمانی هستند که هنوز به عروسک آمریکا تبدیل نشده اند.