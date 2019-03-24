بازارهای تاریخی فارس گردشگران را فرامی خوانند/ شکوه معماری ایران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در استان فارس آنچه بیش از همه در بین آثار تاریخی نمود دارد، بازارها هستند که در گستره این استان پهناور قابل مشاهده است.

بازار وکیل، بازار جهرم، بازار زیبای لار ازجمله بازارهایی هستند که دارای معماری زیبا و قدمتی کهن بوده و هرکدام می‌توان گردشگران را ساعت‌ها جذب خود کنند.

بازار وکیل

بازار وکیل شیراز به دستور کریم خان زند در سال ۱۱۳۹-۱۱۷۲ هجری قمری در شیراز ساخته شد که مسجد وکیل و حمام وکیل نیز هرم آثار زندیه در این مکان را کامل کرده است.

بازار وکیل شیراز در نزدیکی دروازه اصفهان تا مدخل بازارهای قدیم امتداد دارد و مشتمل بر حجره‌هایی با سکوی پهن در دو طرف و هفتاد و چهار دهنه طاقه های بلند است که چهار سوق بلندی در میان آن قرار گرفته که بازارهای فرعی، غربی و شرقی آن را به صورت صلیبی قطع کرده است.

قسمتهای مختلف این بازار، بنا بر کارهایی که در آن صورت می گرفته به نامهای مخصوصی خوانده می‌شدند از جمله بازار بزرگ، بازار بزازان، بازار ترکش دوزها، بازار علاقه بندها و … و این بنای عظیم مرکز مهمی برای تجارت در شهر شیراز و استان فارس است.

بازار طویل خوش طرحی که از بهترین آثار کریم خان زند است و هنوز تقریباً سالم و پابرجای در شیراز باقیمانده، بنام بازار وکیل مشهور است و تصور می‌رود شهریار زند پس از ملاحظه بازار قدیمی لار از آثار زمان شاه عباس کپی طرح آن را در شیراز ریخته است.

تمام کارهای بازرگانی، خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و مبادلات پایاپای، صدور یا دریافت حواله جات و صرافی‌ها همگی در حجره‌های این بازار انجام می گرفته و در واقع بازار وکیل مانند قلب واقعی شیراز بوده و تمام امور بازرگانی در آنجا به جریان می افتاده است.

بازار قیصریه لار مجموعه نفیس و متنوع معماری قدیم ایران

بازار قیصریه لار در فارس به عنوان یک مجموعه نفیس و متنوع معماری قدیم ایران شناخته می‌شود.

بازار قیصریه در لار واقع شده است. این بازار یک مجموعه نفیس و پرتنوع معماری قدیم ایران است. جلوه‌های بارزی از شیوه‌ها و شگردهای معماری گذشته از پیش از صفویه تا قاجاریه در این مجموعه تاریخی دیده می‌شود.

بازار درحال حاضر شامل دو شبکه شمالی و جنوبی است که مدخل ورودی جنوبی آن از میدان جدید الاحداث لار شروع و به محلهای شمالی قدیمی بازار ختم می‌شود. رشته دیگر شرقی و غربی است که در تقاطع بازار شمالی جنوبی دارای یک چهارسوق وسیع است. چهارسوق به صورت هشت گوش است و در چهار گوش آن چهار باب مغازه در هر سمت احداث شده است.

در اطراف چهارسوق و در پشت چهار مغازه هرسمت چهارسوق، بازاری به عرض ۳.۴ متر دورتا دور ادامه دارد و به این ترتیب طرح جانبی را به وجود آورده‌که در سایر بازارهای ایران نظیر آن دیده نمی‌شود. طول بازار شرقی و غربی ۶.۱۱۷ متر و طول بازار شمالی جنوبی ۴.۱۲۴ متر است.

جالب‌ترین بخش بازار قیصریه لار طرح چهارسوق آن است که در نوع خود از نظر معماری منحصر به فرد است. گنبد سنگی چهارسوق دارای طرح بسیار جالبی است و ارتفاع آن از ۱۸ متر تجاوز می‌کند. این بازار که از زیباترین بازارهای تاریخی قاره آسیاست این روزها به دلیل بی توجهی مسئولان امر در آستانه تخریب قرار گرفته است.

بازار قیصریه یکی از آثار تاریخی مهم استان فارس و از بناهایی است که در حدود قرن سوم بنا شده است. در کتیبه‌ای به خط نستعلیق به طور برجسته بر روی سنگ نقش شده تاریخ تعمیر بازار در سال ۱۰۱۵ ه. ق (۴۰۸) سال پیش است.

بازار جهرم خواهر دوقلوی بازار وکیل

بازار تاریخی شهرستان جهرم فارس که یکی از بناهای باارزش در این شهرستان به شمار می‌رود.

جهرم در ۱۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد و از بناها و آثار مختلف تاریخی و میراثی برخوردار است. این شهرستان به واسطه وجود بناهایی نظیر غارسنگ شکنان، بازار جهرم و… ظرفیت‌های مناسبی در حوزه گردشگری تاریخی دارد.

بازار جهرم یکی از بناهای تاریخی اواخر دوره زندیه در این شهرستان است. از این بنا به عنوان خواهر دوقلوی بازار وکیل شیراز نامبرده می‌شود.

بازار از نوع بازارهای صلیبی است که یک چهارسوق در وسط آن وجود دارد. این بنا دارای چندین کاروانسرا، مسجد و حمام متصل به خود است. حاج محمدحسینخان جهرمی حاکم جهرم (زاده ۱۲۵۶ هجری) این بنا را ساخته است.

این بازار یکی از منحصر به فردترین بناهای تاریخی است.